В Карелии прошел семинар для производителей ягод

Фермерам необходимо тщательно выбирать поставщиков посадочного материала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 августа 2022 года состоялся вебинар для производителей ягод и продукции из них, в котором приняли участие организатор ярмарки-фестиваля «Карельские продукты» АО «Корпорация развития Республики Карелия», Центр компетенции в сфере агропромышленного комплекса РК, Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора и сельхозпроизводители.

Старший государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора Ольга Анатольевна Хоровец и научный сотрудник Карельского филиала ФГБУ «ВНИИКР» Ольга Владимировна Синкевич представили карельским фермерам информацию о фитосанитарных требованиях и об опасных карантинных вредителях и болезнях.

Ольга Анатольевна сообщила об основных требованиях фитосанитарного законодательства, в частности, рассказала о требованиях к посеву и посадке семян и саженцев, ввезенных из других стран, и порядке ввоза подкарантинной продукции из других стран в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 года № 128.

Также она уделила внимание государственному контролю в отношении семян сельскохозяйственных растений, требованиям законодательства в сфере семеноводства и проинформировала о работе электронного государственного реестра селекционных достижений ФГБУ «Госсорткомиссия», с помощью которого можно получить информацию о различных сортах семян.

Ольга Владимировна в своем выступлении рассказала об основных карантинных болезнях и вредителях, которые могут нанести ущерб ягодным плантациям. Это антракноз земляники, фитофторозная коневая гниль земляники и малины и др. Очаги этих карантинных вредных организмов на территории Республики Карелия отсутствуют, но их можно занести на территорию хозяйства, например, с рассадой. Так, например, антракноз земляники может длительное время никак себя не проявлять, и с растением, уже зараженным, но не имеющим очевидных симптомов, можно привезти на свой участок и опасную болезнь. Поэтому фермерам необходимо тщательно выбирать поставщиков посадочного материала и уделять внимание контролю за своими посадками.

В завершение своего выступления Ольга Синкевич сообщила о требованиях к ягодам и грибам со стороны стран ЕС. Для реализации ягод в страны Евросоюза необходимо проведение исследований на определение показателя активности (удельной активности) радионуклида Cs-137 (цезий 137). Такое исследование можно провести в лаборатории Карельского филиала ФГБУ «ВНИИКР».