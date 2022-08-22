Грипп птиц: опасность и меры предосторожности

К этой болезни восприимчивы и домашние, и дикие птицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Грипп птиц – заболевание, которое остается одной из основных угроз птицеводству во всем мире.

В 2022 году в России было зарегистрировано 37 вспышек гриппа птиц (по данным на 1 августа). В том числе и в европейской части страны - в Тверской, Московской, Калужской и других областях.

К этой болезни восприимчивы и домашние, и дикие птицы. Двумя основными причинами распространения болезни являются перелетные птицы и продукция птицеводства, содержащая возбудителя гриппа птиц. Кроме того, вирус гриппа распространяется также с пометом, загрязненными им кормами и инвентарем, а также через воду. Вирус весьма стоек в нейтральной влажной среде, включая воду, так что опасность подстерегает и домашнюю водоплавающую птицу, употребляющую воду из естественных водоемов.

Характерными клиническими признаками симптомов болезни у всех видов домашних и диких водоплавающих птиц являются повышенная температура тела, дискоординация движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея. Отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки головы, шеи.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а также протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов.

Грипп птиц может вызывать высокую смертность зараженной птицы, близкую к 100%, и наносить большой экономический ущерб. Некоторые вирусы гриппа А птиц заразны для людей.

Предприятиям, фермерским и личным подсобным хозяйствам, содержащим птиц, необходимо соблюдать ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 158.

Согласно ветправилам, владельцы птиц обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы птиц для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании птиц и трупов птиц;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся птицы, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных правилами;

- использовать для кормления птиц, используемых для получения продукции птицеводства, корма, прошедшие термическую обработку в соответствии с установленными требованиями;

- обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся птицы, от проникновения диких, в том числе синантропных птиц, и грызунов.

По возникающим вопросам обращайтесь в Управление:

- Отдел ветеринарного надзора по Республике Карелия, Архангельской области, Республике Коми и Ненецкому автономному округу: в Петрозаводске - (8142) 56-60-20.