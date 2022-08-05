Андрей Чибис: «Важна сила оружия, но еще важнее – сила духа наших военнослужащих»

Северный флот зорко стоит на страже морских рубежей России. Фото: Правительство Мурманской области

События, которые сейчас происходят в мире, точно войдут в учебники истории. Это непростой период в жизни страны, когда вспоминаются слова Александра III: «У России есть только два союзника — ее армия и флот».

Силы – на Арктику

Северный флот – защита не только Заполярья, но и всей российской Арктики. Во время празднования Дня Военно-Морского Флота стало известно, что президент Владимир Путин утвердил Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину РФ. В последнем документе речь идет об активизации морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля, а также о повышении боевого потенциала и развитии системы базирования Северного флота, сил и средств органов Федеральной службы безопасности, сил и средств Росгвардии.

Об этом говорили и на праздновании Дня ВМФ в Североморске.

Морская доктрина РФ усилит присутствие наших военных в Арктике. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что гордится североморцами, которые обеспечивают не только защиту страны, но и безопасность мира.

- Они с доблестью выполняют задачи специальной военной операции. Для меня большая честь, что именно на нашей земле базируется самый мощный в стране Северный флот. Важна сила оружия, но еще важнее – сила духа наших военнослужащих, всех тех, кто сегодня выполняет учебные и боевые задачи, - подчеркнул Андрей Чибис.

О важности морских сил говорил и командующий Северным флотом Александр Моисеев:

- В этот торжественный день меня переполняет чувство причастности к великому - к тому, что делает наше государство. Волею судеб мне и моим подчиненным доверено иметь столь грозное оружие, которое сейчас обеспечивает нашу безопасность.

Мурманская область не осталась в стороне от спецоперации – наши военнослужащие сейчас выполняют поставленные задачи на Украине. На днях Андрей Чибис и Александр Моисеев наблюдали, как тренируются те, кто пошел служить по контракту.

В Мурманской области планируют создать именное спецподразделение для участия в спецоперации. Фото: Правительство Мурманской области

- Познакомился с ребятами из Мурманской области. Они тренируются каждый день, хотя среди них есть и опытные бойцы. Например, один из военнослужащих оборонял Крым с 2018-го по 2021 год. Командующий высоко оценил темпы обучения бойцов, - отметил глава региона.

В регионе взяли курс на улучшение условий жизни военнослужащих. В первую очередь, это реновация ЗАТО, которая сейчас находится на втором этапе и затронет в 2022 году социальные объекты и инженерную инфраструктуру в 12 населенных пунктах. Объединенные усилия правительства Мурманской области и Северного флота дают хороший результат. Так, в Спутнике появилась новая казарма, а вторая практически достроена.

Власть внимательно прислушивается к мнению как тех, кто служит, так и тех, у кого за плечами десятилетия опыта. Так, представители общественных организаций участников боевых действий предложили создать в Заполярье именное региональное подразделение для участия в спецоперации.

- Мы, ветераны – участники боевых действий, не можем оставаться в стороне от того, что происходит сейчас на Украине. Хотим предложить создать региональное именное подразделение для участия в специальной военной операции. Землячество в условиях боевых действий дает второе дыхание. Бойцы будут понимать, что за их судьбой следят и вся Россия, и свои люди, северяне, жители Мурманской области. Это огромная поддержка и опора, – отметил председатель правления Мурманской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Николай Дмитренко.

Сотрудничество Северного флота и правительства Мурманской области укрепляется. Фото: Правительство Мурманской области

В правительстве региона инициативу поддержали, а также сообщили о специальной единовременной выплате в 100 тысяч рублей для тех, кто заключит контракт для участия в спецоперации.

- Сегодня Россия переживает небывалый патриотический подъем. Наши войска освобождают от нацистов территории ЛНР, ДНР и всей Украины. Подтверждаю, что сегодня очень много желающих посвятить свою жизнь добровольческому движению, к нам обращаются также ветераны спецподразделений, силовых структур. Убежден, что глава региона Андрей Чибис поддержит данную инициативу. Мы должны объединить усилия, чтобы помочь нашей стране победить нацизм, – подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин.

От главы региона часто можно услышать, что Север – родина смелых. И сейчас такое время, когда эти слова особенно четко воплощаются в действиях.

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