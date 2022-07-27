Безумства в большом городе. Почему жители Мурманской области этим летом сходят с ума

Те, кто не уезжает в теплые края, «развлекают» себя как могут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По погоде лето в Мурманской области совсем не напоминает весну – оно выдалось на удивление теплым. Однако, судя по поведению некоторых северян, все же иногда создается впечатление, что сезон весеннего обострения все еще с нами.

Странности творятся в разных уголках Заполярья. Так, недавно из психиатрической больницы в Апатитах весь в крови и с травмами сбежал пациент. Тем временем в Мурманске то и дело можно заметить полностью голых людей – один купался в фонтане на глазах у детей, другой разгуливал в чем мать родила возле магазина, третий сверкал половым органом у подъезда.

Также за рисковым развлечением заметили девушку, которая гуляла по центру проезжей части. А на городском кладбище Мурманска неизвестный раскопал могилу, достал гроб и положил рядом с ним труп.

Достается и животным - в Североморске пьяный мужчина задушил своего мопса поводком. В Африканде от нетрезвых людей ножевое ранение получил лабрадор.

Отдельного внимания заслуживает Ковдор, который в июле прославился массовыми драками…

Может быть, виновата жара? Или мир просто сходит с ума? Психолог из Мурманска Екатерина Вашакидзе рассказала, почему люди вдруг начали вести себя странно.

По статистике, действительно весной и осенью регистрируется больше обращений за психиатрической помощью, чем летом.

- Объясняется этот факт сезонной сменностью и сопутствующими погодными условиями, которые влияют на настроение и эмоциональный фон. Так, например, осенью люди в большей мере подвержены депрессии и тревожным расстройствам, - объясняет психолог.

Однако и летом страсти не утихают. Те, кто не уезжает в теплые края, «развлекают» себя как могут.

- В теплое время года наш маленький северный край пустеет. Местные жители отправляются на курорты, заряжаются позитивом и хорошими эмоциями. Между тем немалое количество людей остается в городе. Некоторые из них стремятся отдохнуть и расслабиться, не покидая региона, многие - в отсутствие семьи. Увеличивается потребление алкоголя. Таким образом, теряется способность к осознанию вероятных последствий своих действий, и рядом не оказывается близких, которые могли бы предотвратить неадекватный поступок, - говорит наша собеседница.

При этом события вокруг Украины тут особой роли не играют. Людей тревожит происходящее, однако это не то, что толкает их на безумства.

- Конечно, на состояние людей влияет стресс от мировых событий. Однако он прямым образом не сказывается на поведенческих особенностях. Для того, чтобы проявилось поведение, выходящее за рамки нормы, обязательно должны быть личностные, клинические предпосылки и определенные социальные условия, - отмечает Екатерина.

По словам эксперта, при встрече с человеком, чье поведение настораживает и вызывает опасение, важно оценить степень собственной безопасности и других людей, понять риски.

Как правило, если человек уже ведет себя неадекватно, самостоятельно успокоиться он сможет только после полного психического истощения. Следовательно, важно привлечь службы спасения для помощи в урегулировании ситуации.

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