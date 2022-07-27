Будущее наступило: Мурманск принял форум «Умный город: Новые вызовы»

Мурманск активно оснащают камерами наблюдения, причем не только центр города. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Технологии все увереннее входят в нашу жизнь, и прогресс сложно не заметить. Так, на улицах Мурманска стало больше камер видеонаблюдения, благодаря которым раскрываются преступления, а в десятках домов стоят умные домофоны. Но это не все тонкости жизни в XXI веке. Что и как вносят разработки в нашу жизнь, обсуждали на III Всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы», столицей которого в 2022 году стал Мурманск. Участие в нем приняли 600 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, IT-предпринимателей и компаний из более чем 50 городов страны.

Форум открылся забегом. Фото: Форум «Умный город»

Для людей

Умный город – это удобный город. В этом уверен губернатор Мурманской области Андрей Чибис. И неважно, какого размера населенный пункт и сколько в нем живет людей - технологии должны делать жизнь северян безопаснее и легче, а иногда и красивее, например, как в случае с художественной подсветкой зданий в Мурманске.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем обращении к участникам пленарного заседания отметил, что технологии прочно вошли во все сферы нашей жизни:

- Вопросы цифровой трансформации не только в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и дорожном строительстве, а практически во всех отраслях народного хозяйства являются исключительно актуальными для развития регионов, а значит, и нашей страны в целом. Россия — страна, где планомерно реализуются масштабные социальные и инфраструктурные проекты и градостроительные программы, ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, сотни объектов здравоохранения, образования, культуры, строятся сложнейшие инженерные сооружения, дороги и транспортные развязки.

Одним из гостей форума стал заместитель министра строительства РФ Алексей Ересько, который отметил положительный эффект синхронизации мероприятий федерального проекта ФКГС с проектом «Умный город». Один из примеров такой практики - интеллектуальные системы управления дорожным движением.

К слову, в Мурманской области «большой брат» уже следит за транспортом, как общественным, так и специализированным. Так, зимой можно через системы мониторинга уборки территорий увидеть, насколько качественно и оперативно убирается снег, не нарушают ли водители ПДД, вышел ли вовремя на маршрут автобус и почему опоздал на остановку.

Увидеть наглядно, как это работает, можно в Центре управления регионом. Это настоящий мозг региона, который с ноября 2020 года (когда был создан) отработал 153 тысячи обращений северян. К слову, в том числе благодаря ЦУРу Мурманск вошел в десятку крупных городов - победителей IQ рейтинга России.

Специалистов IT-сферы поддержат грантами. Фото: Форум «Умный город»

Планы и подарки

Форум «Умный город» оставил в Мурманске яркий след, в том числе и в виде практических решений.

- Для того чтобы талантливые специалисты в сфере IT могли развивать свои проекты в Мурманской области, мы запускаем для них гранты – 15 грантов по 2 миллиона рублей. Такое решение я принял по итогам общения с участниками форума. Сейчас будут разработаны необходимые документы, а осенью начнется прием заявок. Мы будем расширять пакет мер поддержки этих специалистов, потому что сегодня цифровизация затрагивает абсолютно все сферы нашей жизни, от ее грамотного внедрения зависят комфорт и безопасность жителей, грамотное распределение бюджетных средств, – сообщил, подводя итоги форума, Андрей Чибис.

Также в Мурманской области будет создан технопарк для инновационных разработок и внедрена цифровая система дозвона в учреждения здравоохранения, для удобства жителей и специалистов создается единый медицинский портал, а также системы, позволяющие обеспечить безопасность жителей региона, будут активно внедряться во всех муниципалитетах региона.

Еще одно событие - организаторы форума и проекта «Народный фитнес-парк» подарили региону детские тренажеры для спортивных площадок, увидеть их можно на улице Воровского.

Следующий «Умный город» пройдет в Саратовской области - именно этому региону Заполярье передало эстафету.

Мурманск передал эстафету «Умного города» Саратову. Фото: Форум «Умный город»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Сегодня цифровизация позволяет северянам сигнализировать о проблемах и потребностях, вследствие чего мы стремимся повысить надежность работы ЖКХ, транспортного сообщения. И нет ни одного населенного пункта, где бы ни были видны изменения. Поэтому Мурманская область входит в десятку лучших субъектов по индексу качества городской среды. Через цифровые форматы и соцсети я получаю обратную связь, в рабочих поездках отмечаю, вижу, как было и как стало. Но мы не останавливаемся, работаем еще больше. Вместе с тем мы понимаем наши ограничения и планируем дальнейшие изменения в соответствии с требованиями среды, климатическими особенностями. Очевидно, что это получается, и люди это видят.

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