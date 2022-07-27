Студенты Северного колледжа познакомились с бумажным производством Segezha Group

Экскурсия на Сегежский ЦБК. Фото: Сегежский ЦБК

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») и ГАПОУ РК «Северный колледж» продолжают сотрудничество в сфере профессионального образования. В этом году колледж получил грант федерального проекта «Профессионалитет». На базе учебного заведения при поддержке Сегежского ЦБК создан Арктический образовательно-производственный центр по углубленной подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.

Считанные минуты и целлюлозная масса превращается в бумагу. Фото: Сегежский ЦБК

Комбинат помогает Северному колледжу развивать материально-техническую базу и ремонтировать помещения, приглашает его студентов на производственную практику, проводит для учащихся экскурсии на производстве.

Студенты осматривают современнейшую БДМ-11. Фото: Сегежский ЦБК

Так, на днях Сегежский ЦБК посетили 13 студентов. Андрей Нилов, и.о. начальника бумажного производства, рассказал им об особенностях производства крафт-бумаги на бумагоделательной машине – БДМ-11. Он подробно ответил на вопросы об условиях труда и востребованных на комбинате специальностях.

И.о.начальника бумажного производства Андрей Нилов рассказывает студентам об особенностях работы на производстве. Фото: Сегежский ЦБК

Студентов сопровождала Марина Романова, и.о. директора ГАПОУ РК «Северный колледж». Она сообщила, что на сегодняшний день в приемную комиссию поступили документы от 57 абитуриентов. Основной поток желающих ждут в августе.

Знакомства со всеми этапами работы БДМ-11. Фото: Сегежский ЦБК

«Для нас участие в «Профессионалитете» – сплошные плюсы. Мы полностью обновим наши мастерские и установим новейшее оборудование, которого никогда в колледже не было. Например, токарные станки с ЧПУ. Также оборудуем два компьютерных класса, чтобы ввести дополнительный модуль по информационным технологиям. Ежегодно колледж выпускает более 150 квалифицированных рабочих и специалистов. Мы готовим сварщиков, токарей, электромонтеров, машинистов БДМ и других специалистов. В новом учебном году образовательно-производственный центр «Арктика», создаваемый на базе Северного колледжа, будет оснащен новыми учебно-производственными цехами и кабинетами теоретической подготовки по профессиям, востребованным в лесопромышленном комплексе. Преподавательский и управленческий состав уже прошли необходимую подготовку», - говорит Марина Романова.

Будущие работники комбината интересуются нюансами работы буммашины. Фото: Сегежский ЦБК

«Колледж является базовым учебным заведением по ряду ключевых профессий лесной отрасли уже почти полвека. В прошлом году мы заключили трехстороннее соглашение с Северным колледжем и республиканским министерством образования и спорта. Синергия бизнеса, власти и образования позволяет нам в среднесрочной и долгосрочной перспективах формировать необходимую ресурсную базу для обеспечения нашего производства квалифицированными кадрами, в том числе по рабочим специальностям. Мы целенаправленно приобщаем ребят к нашим профессиям, помогаем им в выборе жизненного пути, закладываем парадигму, что житель Сегежи нам больше подходит, чем приезжий специалист. Все выпускники, в совершенстве овладевшие выбранной профессией, будут, несомненно, востребованы на наших производствах», - прокомментировал Петр Поделенюк, генеральный директор Сегежского ЦБК.