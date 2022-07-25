Сортируем мусор легко и правильно: что можно и нельзя сдавать на переработку в Мурманске

В Мурманске можно сдать не все виды вторсырья, но многие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банановая кожура, коробки из-под сока, фантики, старые чеки – все это обычно летит скопом в одно мусорное ведро, ничем не помогая экологии. Сортировка мусора может на первый взгляд показаться трудоемким процессом, требующим много времени и сил. Но так ли это на самом деле?

В Мурманске в рамках мастер-класса координатор общественного молодежного экологического движения «Природа и молодежь» Андрей Петкевич рассказал ребятам из регионального отделения Российского Красного Креста о том, как сортировать мусор в домашних условиях и почему это важно и нужно.

Встреча состоялась в рамках проекта «Арктическая среда», который проходит при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива».

Андрей Петкевич рассказал ребятам о том, как сортировать мусор в домашних условиях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Помни про три «С»!

С чего же начать сортировку отходов? Во-первых, не стоит сразу загромождать квартиру кучей емкостей, понадобятся лишь несколько контейнеров – для пластика, макулатуры. Скорее всего, такие есть дома у каждого. Например, из-под игрушек.

- В Мурманске можно сдать не все виды пластика, но многие. Нужно посмотреть на упаковку – там указывается значок треугольника с цифрой. Он подскажет, какой вид пластика у вас в руках и можно ли его утилизировать на пользу экологии, - говорит Андрей Петкевич.

Какие виды пластика принимают у нас в городе?

PET (единица) – бутылки из-под напитков, бытовой химии, пластиковые лотки от десертов.

HDPE (двойка) – бутылки из-под бытовой химии, крышечки от напитков.

LDPE (четверка) – пленка-пупырка, иногда туалетная бумага, мусорные мешки.

PP - полипропилен (пятерка) – упаковки из-под шоколада, мороженого, сухариков и чипсов, пакеты для риса, макарон и хлеба. Или, например, ведерки из-под шашлыка.

Стоит помнить, что нельзя сдавать грязный пластик, например, бутылки из-под подсолнечного масла или немытые упаковки из-под молока.

Участникам дали задание – отсортировать разные виды пластика по коробкам, с чем они успешно справились. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После рассказа о «пластмассовом мире» ребятам дали задание – отсортировать разные виды пластика по коробкам. В одной – тот, который нельзя переработать, в другой – тот, что можно. Участники успешно справились. Сразу видно – будущие экоактивисты!

Лектор также рассказал о важном правиле трех «С», которое стоит держать в голове при сортировке мусора: «сполосни, сомни, сдай».

- Например, у вас есть бутылка из-под сладкого лимонада. Ее нужно высушить и смять. Последнее важно, потому что иначе квартира будет похожа на свалку, - говорит лектор. - Отдельно сдавайте крышечки и бутылки. Если есть время и силы, то стоит снимать кольца с крышек.

Иногда возникает дилемма. Например, уже давно стоит банка из-под жирного соуса, которая должна пойти на переработку. Но ее нужно тщательно промыть, потратив кучу литров воды, что само по себе нехорошо для природы. Эксперты поделились лайфхаком на этот случай.

- Нужно положить упаковку в раковину, и когда вы будете мыть руки или посуду, например, она тоже будет пассивно омываться. С большинством видов пластика это работает, - отметил Андрей.

А вот алюминий мыть не нужно – только смять и закинуть на переработку. Он переплавляется при более высоких температурах, нежели пластик. Остатки Pepsi или «Золотого ключика» просто испарятся.

- Я очень рекомендую сортировать алюминий, потому что это экономит около 98% той энергии, которая тратится на добычу нового алюминия и его переплавку в банку, - советует лектор.

Нужно помнить правило трех «С»: «сполосни, сомни, сдай». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Капля масла - и все пропало

А что насчет макулатуры? Казалось бы, с ней проще – бумага, она и в Африке бумага. Однако тоже все подряд не сдашь.

Так, если вы студент и любите есть пиццу за просмотром сериала, то жирные коробки придется отнести в обычную мусорку. По словам эксперта, лишь одна капелька масла может отправить целую партию макулатуры в брак.

- Также нельзя сдавать старые книги с плесенью, грязную макулатуру, салфетки, чеки. Сейчас магазины стали отказываться от последних, что уже радует, - говорит Андрей Петкевич.

Глянцевые журналы можно сдавать, но бумага в них более низкого качества, которую сложнее переработать. Зато смело отправляйте в «зеленые боксы» тетради, книги, газеты.

А если кто-то собирается долго путешествовать по другому городу, то есть сайт «Собиратор» или Recyclemap. Там можно посмотреть, какие виды отходов можно сдать на переработку в том месте, где вы отдыхаете.

- Когда вы сортируете мусор, это возвращается в экономику, предметы обретают вторую жизнь, что очень рационально и хорошо, - говорит Андрей.

В Мурманске, например, из переработанного пластика сделали плитку и выложили с ее помощью дорожки у недавно открывшегося «Контейнер-холла». А еще у нас есть скамейки из пластика.

Сортировка мусора дает вещам вторую жизнь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Куда сдавать пластик?

- «Природа и Молодежь» - проводят сбор пластика раз в месяц по адресу: ул. Володарского, 14а (кв. 63). От населения принимаются небольшие объемы вторсырья раз в месяц.

- «ЭкоСистемаСервис» (Восточно-объездная дорога, 214). Принимают пластик по будням с 10.00 до 19.00.

- Центр экологических инициатив «Чистая Арктика» – периодически проводят акции по сбору вторсырья.

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

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