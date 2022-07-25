Вытащили с того света. В Мурманской области реанимировали чуть не утонувшего четырехлетнего ребенка

К счастью, маленького Тимура удалось спасти. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области неравнодушные северяне совершили героический поступок, спасая четырехлетнего Тимура. Мальчик чуть не утонул в реке, оказавшись под мостом. Трагедию, развернувшуюся в Зверосовхозе, чудом удалось предотвратить.

- Я кормила своего сына после купания, но когда подняла глаза, на воде не увидела другого ребенка и сразу же подняла панику. Спросили родителей мальчика, где их ребенок, а когда выяснилось, что дите ни с одним из родителей, муж ринулся в воду. Мальчика нашли под водой, запускали сердце три раза, он не дышал. Без преувеличений, ребенок был под водой более 10 минут, - рассказала женщина в паблике "Мурманск" (18+), которая принимала участие в спасении.

На счету была каждая секунда. Муж северянки делал малышу непрямой массаж сердца, другой мужчина искусственное дыхание, в то время как его жена приводила в чувство маму Тимура.

- Ждали скорую, а мужики качали, качали, и до крика ребенка продолжали бороться за его жизнь... - отметила другая свидетельница произошедшего Людмила Моисеева.

К счастью, маленького Тимура удалось спасти. По словам врачей, первая помощь была оказана очень правильно, северяне вытащили ребенка с того света. Родителям малыша очень повезло, что рядом оказались такие самоотверженные люди.

Напомним: в Мурманской области с начала года утонули 9 человек. Два человека погибли во время аварии с маломерным судном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru