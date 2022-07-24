"Просто люблю их и ем по настроению". Жительница Апатитов победила в турнире по поеданию острых перцев

Победительница очень любит перцы, особенно халапеньо. Фото: Евгения Князева

В Мончегорске прошли в прямом смысле слова жгучие соревнования - турнир по поеданию перцев чили. Участникам предстояло съесть как можно больше "огненных" плодов за отведенное время сквозь слезы. Причем запивать съеденное молоком, как бы того не хотелось, нельзя, иначе - проигрыш.

В большинстве своем смельчаками оказались мужчины, однако победу все же одержала представительница прекрасного пола - жительница Апатитов Евгения Князева. Северянка смогла осилить 7 острых перчиков!

Девушка рассказала "КП"-Мурманск, что приехала на празднование Дня Металлурга. А тут вдруг необычное состязание. Ей было очень интересно проверить себя и свою любовь к острому.

- Когда ведущий озвучивал конкурс, я не раздумывая согласилась поучаствовать. Он несколько раз переспрашивал согласна ли я, но я твердо сказала "да!", - говорит апатитчанка. - Первые три перчика показались для меня слабоватыми, а вот дальше ситуация накалилась. Хотела было сдаться, губы горели, но продержалась! Все благодаря поддержке окружения и супруга. Когда объявили о завершении конкурса, я не поверила своим ушам. В этот же день у меня появилось очень много поклонников. В Мончегорске был очень радушный прием!

За столь нелегкую победу организаторы подарили девушке умную колонку, а придачу к ней - аж три килограмма перцев.

- Я безумна рада подарку, незадолго с супругом говорили о покупке такого гаджтета, а тут такое, восторг был неописуемый! А перцы приятный бонус, - поделилась наша собеседница.

По словам северянки, никаких особых тактик для победы она не применяла. Секрет прост - она очень любит перцы, особенно халапеньо. Дома ест их вприкуску с другими блюдами.

- Просто люблю их и все, ем по настроению. Для меня это вроде как шоколад для детей. Правда, иногда приходится готовить отдельно для себя, если очень хочется острого - муж не фанат жгучих блюд, - с улыбкой отвечает участница.

Желаем Евгении дальнейших побед!

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