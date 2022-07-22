Биатлонистка из Мурманска отказалась от российского гражданства в пользу Литвы

Осенью прошлого года биатлонистка решила выступать на Литву, чтобы принять участие в Олимпийских играх в 2026 году. Фото: vk.com/murmanski

21 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ нескольких человек. Среди них - 23-летняя биатлонистка из Мурманска Лидия Жураускайте.

Оказалось, что девушка решила стать гражданкой Литвы. Почему же так произошло?

Осенью прошлого года биатлонистка решила выступать на Литву, чтобы принять участие в Олимпийских играх в 2026 году.

- Моя главная цель – Олимпийские игры в Италии. Я не могу выступить на Олимпиаде в Пекине, потому что мы не успеваем получить гражданство, – говорила девушка в ноябре 2021 года в интервью LRT. – Но мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве.

Прадед девушки был литовцем, поэтому она смогла получить гражданство в этой стране по программе восстановления. Лидия хотела остаться россиянкой, однако такая двойная жизнь была не по законам Литвы. Тогда девушка обратилась к Президенту России, попросив лишить ее гражданства, что он и сделал.

В биатлон северянка пришла в 14 лет. Спорт она совмещала с работой инструктором в спортивной школе, а также учебой в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ). В сентябре 2020 года завоевала второе место в спринтерской роллер-гонке первенства России по биатлону в Увате. Однако в состав сборной России девушка не входила и не получала наград на юниорских соревнованиях. Последние годы Лидия тренировалась уже в Литве.

Ситуация с выходом Лидии Жураускайте из российского гражданства прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он отметил, что спортсменка, скорее всего, пытается избежать повышенной конкуренции в биатлоне.

- В этом случае не надо никого принуждать быть гражданином той или иной страны. Если она решила, что она ближе к Литве, а не к России, это ее выбор. Думаю, через некоторое время она пожалеет об этом. Но получить обратно российское гражданство ей будет крайне сложно, - рассказал "Матч ТВ" олимпийский чемпион. - Думаю, это попытка избежать дополнительной конкуренции со стороны российской сборной, ведь у нас в команду не так просто попасть, а в литовской она может быть в числе лидеров. Хочу верить, что она руководствуется этими соображениями.

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