Николай Корчунов: «Россия может пересмотреть форматы международного сотрудничества в Арктике»

Будущее Арктического совета зависит от государств, являющихся его членами, и от того, каких решений для обеспечения своих интересов в высоких широтах они будут придерживаться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Будущее Арктического совета зависит от государств, являющихся его членами, и от того, каких решений для обеспечения своих интересов в высоких широтах они будут придерживаться. Об этом заявил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, на круглом столе «Арктический совет: сценарии будущего международной площадки» 20 июля.

Круглый стол стал первым из серии экспертных круглых столов Arctic Sessions. Проект, получивший грантовую поддержку Фонда Горчакова, организует Центр содействия развитию международной журналистики «РБМЦ» совместно с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА). Участниками дискуссии стали представители международного арктического экспертного сообщества из Финляндии, Китая, Индии и России.

- Если Арктический совет не будет соответствовать национальным интересам России так, как они изложены в «Стратегии развития АЗРФ до 2035 года», то мы столкнемся с необходимостью оценить целесообразность и полезность этого формата, – рассказал Николай Корчунов, говоря о приостановке сотрудничества со стороны европейских стран, США и Канады.

По утверждению Николая Доронина, председателя правления Проектного офиса развития Арктики, Россия сейчас вполне самодостаточна в вопросах, связанных с развитием арктических территорий. Не так давно была принята «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года», которая затрагивает ряд социальных, экономических и экологических вопросов.

- России, конечно, будет сложно без технологий, которые поступают от иностранных производителей, в первую очередь, западных стран. Но русские живут на арктических территориях уже более 500 лет и уходить никуда не собираются. Мы умеем жить, приспосабливаться, развивать свои территории, – отметил спикер.

Круглый стол стал первым из серии экспертных круглых столов Arctic Sessions. Фото: скриншот видео

По мнению Ласси Хайнинена, редактора Arctic Yearbook (Финляндия), необходимо продолжать сотрудничество в области охраны окружающей среды. Хайнинен также отметил, что за последние 30 лет глобальное научное сотрудничество в Арктике стало самой естественной формой взаимодействия.

Другие важные аспекты меняющейся ситуации в Арктическом регионе, на который обратил внимание Ян Чен, профессор Шанхайского университета международных исследований (Китай), – это милитаризация отношений между арктическими державами и вес голосов арктических и неарктических государств. Китай не претендует на такие же права в Арктическом регионе, какие есть у России, но считает, что его разумным требованиям следует уделять должное внимание, также подчеркнул спикер.

К. М. Ситхи, научный руководитель международного центра полярных исследований Университета Махатмы Ганди (Индия), обозначил, что Индия рассматривает себя в качестве так называемого «третьего полюса» земного шара, поэтому участие в арктических делах для нее очень важно. Он напомнил, что в 2022 году страна приняла собственную арктическую политику.

Подводя итог первой экспертной дискуссии в рамках проекта Arctic Sessions, модератор круглого стола Павел Девяткин, научный сотрудник международного аналитического центра The Arctic Institute (США), отметил, что Арктический совет по-прежнему является образцом конструктивного международного сотрудничества и дипломатии эпохи после «холодной войны»: «Успех Арктического совета привел к заключению обязательных соглашений в области борьбы с загрязнением морской среды, проведения поисково-спасательных мероприятий, а также международного научного сотрудничества», — напомнил Девяткин.

Запись круглого стола доступна на YouTube-канале ПОРА.

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