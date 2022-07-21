Животным в хозяйстве положена маркировка

Новый закон вступит в силу в следующем году - 1 сентября 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июне был подписан Федеральный закон № 221-ФЗ от 28.06.2022 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» (в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии)». Законом внесены изменения в требования к учету сельскохозяйственных животных. Документом предусмотрены обязательная маркировка сельскохозяйственных животных, а также внесение сведений о маркированных животных единую базу Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС»).

Новый закон вступит в силу в следующем году - 1 сентября 2023 года.

В закон введено понятие маркирования животных. Новые нормы позволят оперативно выявлять источник распространения заболеваний животных, предотвращать распространение заразных болезней и обеспечить прослеживаемость продукции животноводства.

При этом животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также питомцы, не относящиеся к сельскохозяйственным, в том числе собаки и кошки, не подлежат маркировке и учету.

Маркирование представляет собой нанесение на тело, закрепление на теле или введение в тело животного визуальных, электронных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования. В случаях группового маркирования животных (например, пчел) - нанесение визуальных средств маркирования на сооружение (садок, террариум, инсектариум и другие) или помещение, в которых содержится группа животных.

Учет животных будет вестись путем внесения информации о маркированных животных в ФГИС «ВетИС». Животным в системе будут присвоены уникальные буквенно-цифровые идентификационные номера.

Маркирование животных осуществляется владельцами животных за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами маркирования и учета животных типов средств маркирования в зависимости от вида животного.

Учет животных осуществляется безвозмездно.

Животные, маркированные до дня вступления в силу указанного закона, а также животные, маркированные за пределами Российской Федерации и ввезенные на ее территорию, повторному маркированию не подлежат. Учет животных, подлежащих маркированию, будет проводиться в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, но не ранее 1 марта 2024 года.

Кроме того, новым федеральным законом установлены ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса объектов, используемых для содержания животных и производству и переработке продукции животноводства. Объекты могут быть отнесены к незащищенным объектам, объектам низкого, среднего или высокого уровня зоосанитарной защиты. Определение зоосанитарного статуса объектов будет осуществляться с 1 сентября 2023 года по заявлениям собственников на добровольной основе.