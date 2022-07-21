Николай Доронин: «Проблему микропластика в Арктике можно решить только на макроуровне»

20 июля 2022 года в Северном (Арктическом) федеральном университете в Архангельске прошла конференция по проблемам отходов и микропластика в Арктике. Фото: arctic-council-russia.ru

20 июля 2022 года в Северном (Арктическом) федеральном университете в Архангельске прошла конференция по проблемам отходов и микропластика в Арктике. Организатором мероприятия, состоявшегося в рамках председательства России в Арктическом совете, выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Фондом «Росконгресс».

Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики, в своем выступлении рассказал об исследованиях по проблеме микропластика и о просветительском проекте ПОРА «Пластик в дело!». «Население Западной и Северной Европы – около 300 млн человек, тогда как население Арктической зоны РФ и Сибири – около 35 млн. То есть пластиковый мусор в основном «экспортируется» в наши северные моря», — заявил эксперт.

По словам Доронина, микропластик фиксируется повсеместно, но мало изучено его движение по пищевой цепи: «Нужны системные меры для исправления ситуации, а для этого требуются постоянные наблюдения и серьезные научные исследования с едиными подходами к измерению показателей среди арктических стран. Микропластик трудно выделять из органической взвеси, кроме того, сложны исследования на больших площадях и глубинах». Доронин подчеркнул, что на результаты измерений влияет разница в методике отбора проб (единицы измерения, глубина и скорость траления, даже размер сетки). «Необходимо выработать единый протокол исследований уровня содержания микропластика в морской воде. Также важно усиление экопросвещения, ведь проблему микропластика можно решить только на макроуровне», — уверен Доронин.

Руководитель федерального проекта «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин сообщил, что до 40% берегового пластикового мусора в Арктике относится к перерабатываемым и условно перерабатываемым полимерным фракциям. Он также рассказал о совместных с учеными биофака МГУ исследованиях в Баренцевом и Белом морях для установления источников загрязнения. 47% предметов, обнаруженных на побережье Баренцева и в так называемой Воронке Белого моря, происхождение которых было идентифицировано, произведены в России, 23% — в Норвегии, оставшиеся 30% — в других странах Европы, рассказал Губайдуллин.

Организатором мероприятия, состоявшегося в рамках председательства России в Арктическом совете, выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Фондом «Росконгресс». Фото: arctic-council-russia.ru

Модератор пленарной дискуссии, председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что проблема отходов в Арктической зоне РФ является крайне актуальной, поскольку за многие десятилетия накоплен существенный экологический ущерб. Благодаря нацпроекту «Экология» ситуация сдвинулась с мертвой точки, считает Закондырин.

В мероприятии приняли участие свыше ста экспертов, руководителей профильных научных и экспертных организаций, а также представителей федеральных и региональных ведомств, в том числе специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова, министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорь Мураев и другие.

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