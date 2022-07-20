В 2022 году Segezha Group восстановит почти 60 тыс. га лесов

На фото – теплицы первого в составе компании лесопитомника – лесосеменного селекционного хозяйства в Шарье Костромской области ООО «ГаличЛес». Фото: Segezha Group

В 2022 году общая площадь восстановления арендованных Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») лесных участков в семи регионах присутствия составит около 60 тыс. га (59 594,6 га). Для сравнения, в 2021 году компания восстановила лес на территории 38 647 га. Площадь лесовосстановления в нынешнем году увеличена за счет вовлечения в эту работу новых активов компании в Иркутской области и Красноярском крае.

Мероприятия по лесовосстановлению проводятся на всех вырубленных участках после окончания заготовки и вывозки заготовленной древесины. В регионах лесозаготовки ведется работа по сохранению подроста и минерализации поверхности почвы. За лесными культурами осуществляется агротехнический и лесоводственный уход во избежание зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, размыва влагой, выдувания и выжимания почвы морозом. На каждом этапе работ учитывается трансформация мест обитания животных, состояние ландшафтов, внесенных в категорию защитных лесов.

Сеянцы с закрытой корневой системой. Фото: Segezha Group

В Республике Карелия Segezha Group компенсирует в этом году более 10 тыс. га лесных территорий, в Вологодской области – более 5 тыс. га, в Архангельской области - почти 4 тыс. га леса. 443 тыс. сеянцев планируется посадить на всей территории аренды Онежского ЛДК. В рамках соглашения с природоохранными организациями на часть аренды предприятия, в том числе на Онежском полуострове, наложен мораторий. Особо ценные с экологической точки зрения леса на площади более 120 тыс. га выведены из объёма рубки и сохраняются нетронутыми, что уменьшает нагрузку на экосистему и способствует сохранению биоразнообразия. Компания активно сотрудничает в регионе с Национальным парком «Кенозерский». Так, в прошлом году совместно с парком и жителями села Пурнема Архангельской области в прибрежной части Онежского залива была открыта экологическая тропа «Птицы, рыбы и киты» и наблюдательная вышка с панорамным обзором на акваторию Белого моря.

«Компания строго выполняет обязательства по воспроизводству лесов. В регионах лесозаготовки соблюдается баланс ухода за лесом и обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий в лесных ресурсах. Обязательства, связанные с лесовосстановлением после заготовки древесины, привели нас к необходимости развивать собственные лесосеменные хозяйства. В июле введен в эксплуатацию первый лесопитомник компании в Шарье Костромской области. Будем обеспечивать с его помощью нашу аренду в европейской части России. Это уже реализованная история, осенью получим 2,5 млн сеянцев с закрытой корневой системой. Со следующего года запускаем еще две ротации. Такие же питомники или питомники иного типа будем организовывать по согласованию с коллегами из министерств лесного хозяйства Красноярского края и Иркутской области», - отметил вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.