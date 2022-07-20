Дело закрыто спустя 15 лет. Жителя Мурманска ждет суд за жесткое убийство 84-летней пенсионерки

Мужчина представился слесарем, чтобы проникнуть в квартиру пожилой женщины. Фото: vk.com/sumurm

Спустя 15 лет в Мурманской области завершили расследование уголовного дела в отношении мурманчанина, который хладнокровно убил пожилую женщину и совершил разбой. Следователям пришлось провести огромную работу, чтобы добраться до правды.

В мае 2007 года в квартире дома на проспекте Героев-Североморцев правоохранители обнаружили тело 84-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти - женщина погибла из-за открытой черепно-мозговой травмы. Вычислить убийцу тогда так и не смогли.

- При первоначальном исследовании вещественных доказательств на одежде северянки не нашли биологических следов человека, совершившего преступление. Других следов, в том числе орудия преступления, которые могли бы указать на преступника, тоже не было, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи опросили большой круг лиц, включая местных жителей, родственников, социальных работников, мастеров ЖКХ, рабочих по ремонту, сотрудников почты, а также людей, привлекавшихся к уголовной ответственности. Однако все было тщетно.

История прояснилась только в 2022 году, когда по указаниям зампредседателя СК России Александра Клауса грамотно спланировали комплекс дополнительных следственных действий по этому делу. После этого вместе с сотрудниками регионального уголовного розыска удалось найти человека, который совершил убийство и разбой.

- Благодаря современной высокотехнологичной криминалистической техники дополнительно исследованы вещественные доказательства, в том числе одежда женщины. На представленных на одорологическую экспертизу вещах нашли запаховые следы обвиняемого, - отметили в региональном СУ СКР.

Также специалист-полиграфолог выявил психофизиологические реакции, указывающие на то, что в момент лишения жизни северянки мужчина находился в квартире северянки и избивал ее.

По данным следствия, мурманчанин точно знал, что женщина живет одна и хранит дома деньги. 4 мая 2007 года он оделся в рабочую одежду слесаря, взял сумку с гаечными ключами и монтировкой для придания себе внешнего вида, схожего с работником коммунальной службы, и позвонил в дверь квартиры пенсионерки. Когда она открыла ему, мужчина представился слесарем и сообщил, что якобы залило квартиру на первом этаже. Зайдя со старушкой в ванную, злоумышленник ударил ее кулаком в лицо, а затем избил металлической монтировкой. Всего по голове, телу и конечностям мурманчанки пришлось не менее 32 ударов.

Убедившись, что пенсионерка умерла, тот похитил альбом с монетами эпохи императора Николая I и юбилейными монетами СССР, а также забрал деньги.

Под тяжестью собранных следствием доказательств мужчина дал признательные показания.

Уголовное дело (по части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 162 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине теперь грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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