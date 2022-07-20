Симфония Рускеала прозвучала в Карелии в шестой раз

Фестиваль посетило боле восьми тысяч зрителей. Фото: Правительство РК

Событие посетило более восьми тысяч зрителей. Десять концертов на уникальных природных площадках были ориентированы на зрителя с разными музыкальными пристрастиями и предпочтениями.

Фестиваль был открыт на основной сцене Итальянского карьера. С художественным словом выступил актер Михаил Пореченков, прочитав одну из знаковых поэм В. Маяковского «Облако в штанах». Чтение сопровождалась музыкой И. Стравинского и С. Прокофьева, исполненная ансамблем «Солисты Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета.

Одним из ярких выступлений фестиваля стало исполнение самобытного ансамбля горлового пения из Тувы. Участники ансамбля «Alash», три ярчайших тувинских мастера горлового пения, открыли слушателю национальные тувинские мелодии, сохранив аранжировку и манеру игры, наделив произведения самобытной подачей и энергетикой современности.

Исполнители живого концерта латиноамериканских ритмов Dariel Rene и Hot Havana Orchestra наделили атмосферу фестиваля зажигательными

ритмами бачаты, кизомбы, самбы, сальсо, болеры, а также известными англоязычными каверами в оригинальных обработках.

На фестивале также выступили артисты уникального в мире российского рогового оркестра. Музыканты оркестра мастерски возрождают самобытный жанр русской роговой музыки. В составе оркестра 17 музыкантов – студентов-выпускников Санкт-Петербургской консерватории, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

– Идея рогового оркестра, который исполняет музыку и в современное время, принадлежит егерю, который служил при дворе графа Нарышкина в XVIII веке. Инструменты были сделаны из рогов разных размеров, благодаря чему менялась высота звука. Характерной чертой рогового оркестра является то, что на каждом инструменте можно издать один звук хроматического звукоряда. Чем длиннее инструмент, тем ниже он звучит. Забава «играть на рогах» прожила еще около ста тридцати лет и закончила свое существование в конце XIX века. В XX веке искусство рогового оркестра было возрождено. Мы представляем современный инструмент, в котором историческая конструкция с загнутым концом была изменена на прямую, – рассказал журналистам в ходе пресс-конференции художественный руководитель и дирижер рогового оркестра Сергей Поляничко.

В Акватории горного парка зрители также могли насладиться произведениями духовной, русской народной музыки, песнями на стихи Сергея Есенина, которые были исполнены хором Валаамского монастыря.

Каждый из исполнителей внес свою уникальную лепту в построение сценария фестиваля. Музыка и природа позволили погрузить зрителя в мир искусства. Дыхание карельской природы, чистый воздух, профессионализм организаторов концерта сделали фестиваль незабываемым и ценным событием Карелии.

Завершилось одно из главных событий лета концертом Симфонического оркестра Карельской филармонии, под руководством художественного руководителя и главного дирижера Анатолия Рыбалко. Отметим, что Анатолий Рыбалко в этом году удостоен звания заслуженного артиста России. Глава Карелии Артур Парфенчиков со сцены объявил о присвоении звания и наградил талантливого дирижера специальным знаком, удостоверяющим звание.

В фестивале приняли участие 115 приезжих артистов и 60 артистов Карельской филармонии.

Также в помощи организации события принимали участие тридцать шесть волонтеров. Руководитель команды - Бутор Анна Владимировна. Команда состояла из волонтеров разных городов Карелии: Петрозаводск, Кемь, Медвежьегорск, Олонец, Суоярви, Сочи.

Музыканты исполнили произведения Мендельсона, арии из оперы Леонкавалло, Верди, Римского- Корсакова, Прокофьева, Чайковского. Солистами выступили артист Мариинского театра Кирилл Жаровин (баритон), артистка Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье» Елена Миляева (сопрано), лауреат международных конкурсов Карэн Шахгалдян (скрипка).