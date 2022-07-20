Онкодиспансер предлагает обследование врача - онколога кабинета новообразований кожи

Онкодиспансер, г. Петрозаводск, Республика Карелия. Фото:

Консультация врача с дерматоскопией, удаление новообразований кожи всеми возможными способами: Лазер, Сургидрон, электрокоагуляция и иссечение с последующим гистологическим исследованием.

Удаление доброкачественных образований и пороков развития кожи осуществляется преимущественно в косметических целях или тогда, когда они подвержены постоянному механическому раздражению или повреждению на определенных участках кожи.

Лечение опухолей заключается в их удалении термическим способом (криодеструкция), электроэксцизией, методом лучевого воздействия или хирургическим методами при невозможности использования других способов. Наиболее эффективным и надежным является удаление кожных новообразований радиоволновым (Сургитрон) или лазерным методом.

Криодеструкция – замораживание (в буквальном смысле этого слова) тканей с целью их разрушения. Чаще всего для криодеструкции используется жидкий азот (азот, основная составляющая часть воздуха, охлаждённый до минус 195,8 °C – до перехода в жидкое состояние). Существует несколько методов применения криодеструкции – аппликация ватным тампоном, распыление с помощью специальных аппаратов, охлаждение металлического аппликатора. К достоинствам метода следует отнести то, что грубые рубцы после его применения практически никогда не образуются.

Электроэксцизия – удаление новообразований с помощью электроножа. Принцип работы этого прибора — бескровное иссечение тканей воздействием тока высокой частоты.

Хирургическое иссечение – иссечение элемента с последующим наложением кожного шва. Является наиболее «радикальным», его применение целесообразно при сомнениях в доброкачественности новообразования и при наличии крупных элементов (диаметром 1 см и более).

Традиционное хирургическое иссечение скальпелем дает возможность осуществлять гистологический контроль удаленного участка в целях исключения наличия злокачественных клеток. Недостатки заключаются в затрудненном визуальном контроле из-за кровоточивости, повреждении тканей, граничащих с опухолью, и возможностью заноса патологически измененных клеток опухоли в соседние зоны. Кроме того, иссечение скальпелем нередко оставляет после себя эстетический дефект в виде грубого рубца.

4. В отличие от него, лазерное удаление новообразований кожи осуществляется без непосредственного контакта с тканями. Оно характеризуется высокой точностью, отсутствием кровотечения и грубых послеоперационных рубцов, а также исключает занос патологических клеток в пограничные с опухолью ткани. Лазерное удаление новообразований является наиболее предпочтительной технологией, потому что может применяться в случае практически всех видов кожных дефектов. В зависимости от ситуации с его помощью врач может проводить удаление в нескольких режимах: испарение тканей, иссечение или коагуляция. Таким образом, лазер используется и как скальпель, и как инструмент для прижигания места удаления, что предотвращает кровотечение, путем коагуляции сосудов. Лазер чаще всего используется для удаления новообразований на лице, потому что позволяет проводить процедуру очень точно и «ювелирно».

Методика удаления патологического участка кожи с помощью радиоволнового ножа аппарата «Сургитрон» обладает всеми преимуществами операции посредством лазера. В то же время, этот метод, обладая высокой точностью и узкой направленностью радиоволнового пучка, позволяет сохранить неразрушенной саму опухоль для гистологического изучения. Она является максимально нетравматичной процедурой, в основе которой лежит применение высокочастотных волн для удаления новообразований. Этот способ используют даже при необходимости убрать элемент, расположенный в труднодоступном месте (слизистая рта, веки). К преимуществам радиоволновой хирургии относят: полное отсутствие боли во время процедуры, отсутствие кровотечения после удаления, на месте удаления не остается следа, отсутствие риска присоединения вторичной инфекции, здоровые участки остаются нетронутыми, быстрый процесс заживления, можно его использовать для ликвидации бородавок папиллом и родинок.

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