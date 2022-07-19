В разноцветных дождевиках и с массой активностей: В Мончегорске отметили День металлурга

«ПикНики» проходят во всех городах присутствия компании «Норникель». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Два года подряд в третьи выходные июля Мончегорску приходилось скучать, отменяя из-за злосчастного коронавируса важный для города праздник – День металлурга. Но в 2022-м ковидные ограничения сняли, а значит, гуляньям в честь металлургов суждено было быть!

Гости вместе создавали яркую картину праздника. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Экология и активный образ жизни

16 июля в мончегорском парке имени Сергея Бровцева развернулся фестиваль «ПикНик», ставший приметой профессионального праздника.

- «ПикНик» — ежегодное событие, которое сами горожане делают для других горожан. И это ключевая концепция мероприятия. В этом году подобные «ПикНики» проходят во всех городах присутствия компании «Норникель». Один уже состоялся в Норильске, 17 июля – в Заполярном, а в конце августа будет в Чите. В этот раз в идею праздника заложены два важных элемента – экология и энергичный, здоровый образ жизни. Мы продвигаем эти аспекты, рассказываем о них на фестивальных паблик-токах, лекциях, мастер-классах. Даем возможность попробовать внедрить некоторые полезные привычки в жизнь уже сейчас. У нас есть площадка, куда горожане приносят разные виды отходов, которые потом отправятся на переработку. Есть площадка, посвященная йоге в гамаках. Думаю, каждый найдет для себя что-то интересное, - рассказала старший менеджер управления социальных и благотворительных программ компании «Норникель» Юлия Карих.

Единственной ложкой дегтя в бочке праздничного меда стала погода – сгустились тучи, и на Мончегорск обрушился дождь. Но капризы небесной канцелярии не помешали северянам получать удовольствие, ведь вокруг было так много интересного, а наряженные в пестрые дождевики горожане сделали событие еще ярче.

Дети были очень рады встрече с персонажем «Хагги Вагги». Фото: Наталья ЛОБАНОВА

От гигантских шахмат до «Хагги Вагги»

При входе в парк гости сразу могли узнать, где какие активности находятся. В одной стороне - локация «Впечатляй!» с фильмами и лекциями об экологии, караоке и зажигательными флешмобами на главной сцене, в другой – «Играй» с разнообразными подвижными и интеллектуальными играми для детей и взрослых. Можно было сыграть, например, в настольный теннис или попробовать себя в гигантских шахматах.

- Мы посмотрели выступления гимнастов, на батуты сходили. Ребенку понравился персонаж «Хагги Вагги», все с ним фотографируются, обнимаются. Праздник порадовал, а вечером обязательно придем еще и на музыкальный концерт. Вообще стараемся на этот праздник каждый год ходить. День металлурга для нас - особенный, мой отец всю жизнь проработал в металлургическом цехе, - рассказала мончегорка Татьяна Алексеевна.

На фудкорте северянам предлагали получить витаминный заряд, а по дороге к новым локациям - добавить ярких красок одной из частей гигантской раскраски «Пикника».

В локации «Вытворяй» всем желающим наносили аквагрим. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Погода подвела, конечно, а так все здорово организовали. У меня два сына работают в Кольской горно-металлургической компании, это важный день для нашей семьи, - отметил житель Мончегорска Федор.

За большим и шумным весельем путь лежал в локацию «Вытворяй», где ребята и их родители вместе с волонтерами создавали своими руками разнообразные поделки из вторсырья. А еще там можно было сделать аквагрим.

- Дети у нас остались творить, а мы идем дальше, хотим еще на другие развлечения посмотреть. Просто замечательный праздник! Мы уже не первый год всей семьей ходим на «ПикНики», и с каждый годом они становятся все лучше и лучше, масштабнее и ярче. В том числе для взрослых появилось много интересного. Компания у нас молодец, там нацелены на то, чтобы порадовать людей. Супруг у меня работает в Кольской ГМК, поэтому День металлурга мы пропустить не можем, - поделилась с нами впечатлениями мончегорка Оксана Зубенко.

Вечерний концерт в честь Дня металлурга прошел на ура! Фото: Дмитрий Иванников

«Охраняя природу, мы охраняем сами себя»

На спуске к набережной Лумболки гостей ждали водные развлечения. Под руководством инструкторов можно было попробовать себя в вейкбординге, каякинге, сплаве на байдарке или просто отправиться на лодочную прогулку.

Чуть дальше трудились волонтеры – они очищали берег от бытового мусора. А те, кому было интересно совмещать волонтерство с походами, могли заглянуть в палатки фонда «Мурманский лосось». Там обучали туристическим азам: как установить палатку, как костер развести и, вообще, как защитить себя, оказавшись наедине с природой Севера.

- Мы расчищаем берега, помогаем ученым организовывать полевые лагеря, проводим просветительские лекции, в том числе для молодежи, прививаем любовь к природе, ведь охраняя природу, мы охраняем сами себя. Благодаря программе «Мир новых возможностей» у нас появилась новая техника, в том числе аэролодка, катер. Будем на них мониторить запасы дикого лосося вместе с учеными. В Лумболке не так давно появилась рыба - хариус, кумжа, сиг. Уже второй год мы проводим здесь рыболовный праздник, а нынешний фестиваль «ПикНик» помогает развивать активный отдых, что очень здорово, - поделился председатель правления фонда «Мурманский лосось» Валерий Иркашев.

Каждый мог попробовать себя в водных видах спорта. Фото: Дмитрий Иванников

Защите природы и экологическому просвещению Кольская горно-металлургическая компания уделяет много внимания. Так, отдельно на фестивале работала площадка «Сберегай», где гости могли сдать старые батарейки, чистые пластиковые бутылки, крышечки, пакеты. Там же проходили обмен растениями и книгами, мастер-классы по озеленению.

А за неделю до «ПикНика» компания запустила челлендж «Шагай с пользой», в котором приняли участие более ста мончегорцев. Суть состояла в том, чтобы как можно больше двигаться в течение дня и попутно собирать мусор, сдавая его затем в специальные пункты на переработку. Для подсчета «шагов пользы» участникам выдали специальные трекеры. 16 июля на главной сцене подвели итоги состязаний, наградив активистов ценными подарками. Обладателем главного приза – велосипеда – стал мончегорец Владимир Смоковдин. Горожане, занявшие второе и третье места, получили электросамокат и умную колонку.

- «ПикНик» - одно из центральных событий Кольской ГМК, это финальная квинтэссенция наших социальных проектов программы «Мир новых возможностей». Наши некоммерческие, общественные организации - победители соцпроектов стали организаторами различных площадок на празднике. Экология и активный образ жизни - это не только идея праздника, но и отражение корпоративной политики компании, - сказал заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам КГМК Максим Иванов.

Niletto порадовал фанатов любимыми песнями. Фото: Дмитрий Иванников

Баскетбол или забег?

Тем временем на центральном стадионе Мончегорска развернулся другой праздник – фестиваль уличного баскетбола. Здесь проводились конкурсы, викторины и игры с мячом. Несколько десятков спортсменов соревновались, кто больше забросит мячей в корзину с разного расстояния.

- Я занимался баскетболом еще в школьные годы, а тут как раз позвали поиграть. Ну и девушка со мной за компанию решила размяться. Еще и брелки выиграли в конкурсе - приятный бонус! - рассказал нам участник состязания Иван, который приехал погостить в Заполярье из Ивановской области.

Победителям вручили ценные призы от профессионального клуба ЦСКА.

Еще одной спортивной активностью, посвященной празднику, стал забег «Норникеля». Пока участники обгоняли друг друга на разных дистанциях, болельщики могли посетить зону массажа, аквагрима и кроссфита.

Участники уличного фестиваля баскетбола получили ценные призы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Победа в гонке на 5 километров досталась Ивану Балыгину и Алине Рыбаковой, а лучшими на дистанции в 10 километров стали Иван Воробьев и Яна Овчинникова. Все они награждены поездкой и слотом на участие во Всероссийском полумарафоне с синхронным стартом Забег. РФ в Москве, который состоится в мае 2023 года.

Насыщенная событиями суббота завершилась вечерним концертом звезд - поздравить мончегорцев с Днем металлурга приехали Niletto и IOWA. В воскресенье марафон праздничных событий закрыла группа «Чайф».

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