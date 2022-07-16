В рамках форума «Умный город» Мурманск эффектно передал эстафету Саратову

В процессе официального обхода уличной экспозиции состоялось торжественное вручение подарка Мурманской области от организаторов форума и проекта «Народный фитнес-парк». Фото: "Умный город"

15 июля в рамках III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы» в процессе официального обхода уличной экспозиции состоялось торжественное вручение подарка Мурманской области от организаторов форума и проекта «Народный фитнес-парк» и передача эстафеты Саратовской области для проведения I Всероссийских игр Умных городов.

В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Анатолий Курманов и Вячеслав Максюта – обладатель титула «Сильнейший Человек России», рекордсмен Книги рекордом Гиннеса по тяге железнодорожного состава весом 485 тонн, а также идеолог проекта «Народный фитнес-парк».

Евгений Гавриленко наглядно продемонстрировал свои невероятные возможности, сдвинув с места и протащив за собой 13-тонный дорожный пылесос. Фото: "Умный город"

Специальным подарком Мурманской области от организаторов форума и проекта «Народный фитнес-парк» стали тренажеры для детских спортивных площадок. Они были установлены на улице Воровского, напротив здания Мурманской областной филармонии, в котором проводится форум «Умный город» в этом году.

Глава региона поблагодарил организаторов и выразил уверенность, что тренажеры будут востребованы у юных северян. «Тренажеры традиционно пользуются у нас популярностью, поэтому спасибо коллегам за такой полезный подарок нашим ребятам! Экспозиция наглядно показывает, как много есть возможностей для преображения региона. И «умная» техника, и современные подходы к обустройству городской среды. Это то направление развития, в котором мы двигаемся», – подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе мероприятия состоялась торжественная передача эстафеты от Мурманской области – Саратовской для проведения в этом году первых Всероссийских игр Умных городов. Вячеслав Максюта передал символическую гирю саратовскому спортсмену Евгению Гавриленко, победителю престижнейшего международного турнира по силовому экстриму Arnold Classic.

Евгений Гавриленко наглядно продемонстрировал свои невероятные возможности, сдвинув с места и протащив за собой 13-тонный дорожный пылесос производства ООО «Меркатор Холдинг» (официальное название – Подметально-вакуумная машина ЭД300М3 на базе шасси МАЗ-5340).

«Это большое достижение, – комментирует событие Вячеслав Максюта, - В свое время это начал Владимир Турчинский, в команде которого находился я. Теперь спортсмены стали таскать грузовики, самолеты, пароходы… Новое достижение – огромный дорожный пылесос!».

Мурманск передал эстафету Саратову. Фото: "Умный город"

«Мы делаем это не затем, чтобы светиться на экранах и раздавать автографы, – говорит о новом рекорде сам Гавриленко. – Мы хотим показать людям, что дают силовые тренировки. И главное – привлечь молодежь к спорту и здоровому образу жизни. В здоровом теле – здоровый дух!»

Дорожно-коммунальные машины «Меркатор Холдинга», одна из которых послужила спортивным снарядом для стронгмен-чемпиона Евгения Гавриленко, представлены в экспозиции «Умного города» неслучайно. Спецтехника компании оснащена многочисленными датчиками и интеллектуальными системами, что делает ее, в том числе и полноценным IT-продуктом.

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