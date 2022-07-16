На краю земли среди черных скал. На полуострове Рыбачий под управлением Юрия Башмета прозвучала музыка Чайковского

На мысе Кекурский прошел концерт классической музыки. Фото: РГО

На полуостров Рыбачий добраться непросто - пусть это и туристическая территория, но все же дикая: на бездорожье часто ломаются машины, гостям приходится жить в палатках, и даже летом здесь бывает почти зимняя погода. Тем невероятнее кажется новость, что 13 июля на мысе Кекурский - самой северной точке Европейской части России, на берегу Северного Ледовитого океана – камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета исполнил музыку Чайковского.

Это выступление положило начало проекту, по которому музыканты выступят в самых красивых уголках России, часто труднодоступных. Добраться до Рыбачьего коллективу помогли Русское географическое общество (РГО) и Северный флот.

- С РГО мы долго продумывали логистику — как доставить на удаленный мыс ансамбль, чтобы это было не утомительно для артистов, — рассказал заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил по МТО Андрей Величко. — Ведь им предстояло отработать целый день в непредсказуемых мурманских погодных условиях. С погодой повезло, а путь (мы задействовали большой десантный корабль) получился именно таким, как мы планировали.

Несмотря на то, что играть музыкантам пришлось в +12 (а на деле это ощущалось холоднее) и при ветре, концерт прошел удачно. Как сообщили в РГО, сначала прозвучала серенада Чайковского до мажор для струнного оркестра, написанная в духе XVIII века, первая часть цикла, «Пьеса в форме сонатины», а завершилось все вариациями на тему русских народных песен. Оркестр играл прямо у черных скал, которыми знаменит Рыбачий, рядом с обрывом на фоне стального Баренцева моря. Песни подбирались под Заполярье, в других местах репертуар изменят.

— Идею соединить самые красивые места нашей Родины и музыку, благодаря которой Россию буквально с первой ноты узнают во всем мире, я вынашивал давно, — рассказал Юрий Башмет. — Оказалось, что в нашей огромной стране захватывающие дух пейзажи часто находятся в труднодоступных местах. Добраться туда непросто даже одному, а уж вывезти целый коллектив артистов, выкроив для этого время в сверхплотном графике «Солистов Москвы», — задача «со звездочкой». Благодаря РГО и силам Северного флота мы успешно провели первую съемку на мысе Кекурский.

Где пройдут новые концерты, пока не сообщается, но известно о планах поехать на Камчатку, Сахалин, Северный Кавказ и в Калининградскую область.

Напомним: в Мурманской области работает образовательный центр Юрия Башмета. А сам маэстро неоднократно выступал в Заполярье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru