Бесплатное световое шоу от природы: в Мурманской области царят мощные грозы

В Мурманской области второй день бушуют мощные грозы, приправленные хорошими ливнями. Фото: vk.com/tanushochek_gabidullina

В Мурманской области второй день бушуют мощные грозы, приправленные хорошими ливнями. От красивого природного явления приходится скорее бежать домой, зато из окошка можно поймать чудесные кадры.

От красивого природного явления приходится скорее бежать домой, зато из окошка можно поймать чудесные кадры. Фото: vk.com/tanushochek_gabidullina

Как пишет паблик "Погода в Мурманске", заполярная столица в этом году уже отметила шестой день с грозой. Молнии долетели до города 13 июля, за час до полуночи, подарив северянам впечатляющее световое представление.

Сверкало и громыхало то тут, то там. Кто не спал, успел запечатлеть красоту на небосводе.

Сверкало и громыхало то тут, то там. Кто не спал, успел запечатлеть красоту на небосводе. Фото: vk.com/tanushochek_gabidullina

Прошла ночь и грозы вновь дали о себе знать. Около полудня 14 июля жители Мурманска услышали раскаты грома, а одна из молний попала в линию электропередач на западному берегу Кольского залива.

К обеду на город обрушился ливень, но все еще было жарко, как в тропиках.

- +25 градусов с влажностью под 80% - даже в Сочи сейчас легче, - отмечают в паблике.

В ближайшие дни, судя по прогнозам мурманского гидрометцентра, новых гроз не предвидится. 15 июля в Мурманской области лишь местами пройдет дождь. Температура воздуха будет выше +20.

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