Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!

Спектакль « Алиса» в Музыкальном театре РК. Фото: Виталий Голубев

– Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.

– А жизнь – это серьезно?

– О да, жизнь – это серьезно! но не очень...

Знаменитые цитаты из произведения «Алиса в стране чудес» с возрастом могут пониматься иначе. Будучи взрослым человеком, здесь можно найти смысл фраз совсем в другом ключе, нежели в детстве.

6 и 7 июля на сцене Музыкального театра состоялась долгожданная премьера балета «Алиса». Спектакль был представлен в двух актах. Произведение создано по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес», которая считается одним из лучших произведений в жанре абсурда.

Композитором нового авторского балета Кирилла Симонова стал Ефрем Подгайц. Сценическое действо создано в стиле фэнтези.

Традиционный сюжет спектакля начинается в декорациях метро, где главная героиня представляет современное время. С помощью Кролика, Алисе открывается волшебная дверь-портал, и она попадает в удивительную Страну чудес английского писателя.

Спектакль наделен невероятно стильными декорациями и костюмами артистов, создавших сценический сюжет невероятно живым, возвышенным и сказочным действом.

Потусторонний мир, мир Зазеркалья, мир за гранью сознания был создан благодаря именно балетной постановки. С помощью пластики артисты смогли передать весь смысловой спектр произведения. Благодаря тому, что спектакль представлен в жанре балетного действа, для персонажей сказки фэнтези стала характерна пластичность, легкость и грациозность.

Драматургический материал, созданный по мотивам Льюиса Кэролла на сцене Музыкального театра создал определенную эстетику, воплотив

сюжет в несколько авангардном нетрадиционном свете. Создатели спектакля сделали его прозрачным и понятным для зрителей любой возрастной категории.

Легкая невесомая Алиса, утонченный, изящно подпрыгивающий вверх Кролик, остро характерная, эксцентричная Королева – все персонажи органично вписывались в общую канву сюжета и точно существовали внутри характера своего персонажа, взаимодействуя друг с другом и создавая маленькое балетное чудо под названием «Алиса». Сценическое действо удачно сопровождалось хоровым исполнением музыкальных композиций. В спектакле были исполнены песни на известные зазеркальные стихотворения. «Музыкальные вставки» представлены хором в стиле классического жанра, оживляя сценическое действо, которое происходило на сцене.

Логичность и парадоксальность, простота и сложность, абсурд и реальность конфликтовали между собой, объединялись в едином порыве, создав мудрую и поучительную аксиому о ценности прекрасного в жизни. Драматическая аллюзия путешествия в мир чудесных открытий была представлена ярко и талантливо. Спектакль создан для семейного просмотра. В нем заняты солисты Московского музыкального театра им. Н.И. Сац, а также

балетная труппа Музыкального театра Карелии и детская хореографическая студия.

Постановка Кирилла Симонова, либретто Ефрема Подгайца. Дирижер-постановщик – Анатолий Рыбалко, художник-постановщик – Денис Сазонов, художник по свету – Сергей Васильев.