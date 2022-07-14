До 1,5 миллиона на семейное гнездышко: В Заполярье заработала программа «Свой дом в Арктике»

Построить свой дом в Заполярье будет проще. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Мурманской области с 5 июля заработала государственная программа «Свой дом в Арктике», которая поможет стимулировать рынок строительства в Заполярье. В 2018 году произошло двукратное увеличение ввода индивидуального жилищного строительства, и на данный момент тенденция сохраняется – все больше северян хотят жить не в квартире, а в собственном доме.

- Это поддержка людей, чтобы не думали о переезде, а жили в Мурманской области. Она станет существенным фактором в выборе: купить дом за пределами региона, например, под Петербургом в «человейниках», как их называют, или построить свой дом в Мурманской области? Новые технологии позволяют комфортно обустроить жилье на Крайнем Севере. Это новый вектор развития жилищного строительства и жизни на Севере, - прокомментировал новую программу губернатор Андрей Чибис.

Рассказываем, как будет работать «Свой дом в Арктике».

Перед стартом программы был проведен опрос, который показал: когда речь идет о собственном доме, северяне рассматривают покупку и готового строения, и домокомплекта, и строительство с нуля. Поэтому на эти три направления можно будет получить финансовую поддержку.

- Многодетные семьи смогут получить до 1,5 миллиона рублей в приоритетном порядке, остальные категории граждан – до миллиона рублей. Особое внимание будет уделено специалистам в актуальных для региона сферах (это все социальные сферы - здравоохранение, образование, культура, спорт, традиционные отрасли экономики для Мурманской области, например, горно-металлургическая, рыбодобывающая и рыбообрабатывающая), а также дефицитным кадрам IT-сферы, строительной и инженерно-технической, - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области, куратор программы «Свой дом в Арктике» Алексей Грачиков. – Мы провели анализ рынка индивидуальных жилых домов, сопутствующих ипотечных и кредитных продуктов и установили такие условия, чтобы для людей, которые не могут сделать последний шаг и принять решение о самостоятельном строительстве, это было ощутимым толчком и они смогли без особой нагрузки на семейный бюджет приобрести свой дом.

Для заявителей установлены ограничения (см. «Конкретно»). При этом изначально вводились возрастные рамки для молодых семей, но по решению губернатора они были отменены. Теперь главный стоп-фактор – наличие автомобиля, попадающего под категорию роскошной машины, и жилплощади более 40 кв. м на каждого члена семьи. Также важный критерий при строительстве дома или покупке домокомплекта – в собственности или пользовании у заявителя должен быть земельный участок под жилищное строительство. Подрядчиком или застройщиком может быть юрлицо или индивидуальный предприниматель.

Сертификат на строительство дома надо потратить за 26 месяцев, на покупку готового строения – за полгода, домокомплекта – за 9 месяцев.

К слову, программа «Свой дом в Арктике» - это еще и поддержка местных компаний, занятых в сфере строительства. На данный момент заключено 10 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии с организациями, которые будут помогать северянам со строительством частного жилья.

В минстрое Мурманской области отмечают, программа уникальна для нашего региона – она разработана после тщательного изучения опыта других регионов и поэтому очень гибка - в нее смогут вносить коррективы, исходя из желаний северян и реалий рынка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

500 миллионов рублей будет ежегодно выделяться на «Свой дом в Арктике» до 2024 года

Порядка 400 заявителей смогут получить единовременную выплату каждый год

Финансирование из бюджета может быть увеличено в случае большого спроса

Куда обратиться с вопросами

На «горячую линию»: +7 (8152) 567-967

На сайт минстроя региона: minstroy.gov-murman.ru

Подать заявление и документы на участие можно:

- записавшись онлайн на прием в ЦСЖС на сайте;

- через МФЦ;

- через региональный портал электронных услуг;

- направив заказным письмом в ЦСЖС.

КОНКРЕТНО

Фото: Минстрой Мурманской области

Фото: Минстрой Мурманской области

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