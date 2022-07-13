Вспомнил 90-е, а потом сбежал в ОАЭ. В Архангельске дело вора в законе и 22-х его подчиненных рассматривали почти 5 лет

Присяжные признали Шаманина и 22 его подчиненных виновными, следующий шаг – вынесение приговора. Глава ОПГ рискует провести за решеткой остаток своих дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти пять лет длится суд над Олегом Шаманиным, несколько лет возглавлявшим в Архангельской области ОПГ, и еще 22-мя ее участниками. И это неудивительно – их обвиняют по целому набору статей: за вымогательство, разбой, покушение на убийство, угон, незаконный оборот оружия. Также участники банды уничтожали чужое имущество – поджигали дома и здания, машины, которые принадлежали тем, кто пытался возражать преступникам.

«Никакого криминала»

Банду вокруг себя Шаманин сколотил в 2012 году. На суде вор в законе отрицал свою вину и не признавался в том, что творил вместе со своими молодчиками. Он упорно твердил, что ОПГ не организовывал, а работал сам на себя: мол, еще в 2010-м уехал в Москву и трудился на самой обычной работе - никакого криминала. Только вот в эти слова верилось с трудом: Олег Шаманин, которому уже за 60, провел за решеткой почти 30 лет своей жизни. Первый срок получил за убийство и участие в банде.

- По версии следствия, он создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет держало в страхе предпринимателей в Северодвинске и Архангельске, обложив их «данью», как в лихие 90-е. Тем, кто отказывался платить, поступали явные и завуалированные угрозы, а в дальнейшем люди лишались имущества и бизнеса. Выявление и пресечение деятельности ОПГ осложнялось тесным контактом вымогателей с отдельными сотрудниками органов внутренних дел Северодвинска, где закрывали глаза на обращения несговорчивых предпринимателей, а также криминальным авторитетом Шаманина, позиционировавшего себя как вор в законе, вследствие чего группировка чувствовала свою безнаказанность, - рассказывают в управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому АО.

Свою вину лидер ОПГ не признавал. Фото: СКР по Архангельской области и Ненецкому АО

Так, одним из тех, благодаря кому участники банды долгое время творили что хотели, стал экс-сотрудник регионального управления по борьбе с оргпреступностью Андрей Яковлев, которого суд отправил в колонию на 12 лет. Также под арестом оказался бывший начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Северодвинску Алексей Шумов. Благодаря «крыше» в органах, а также хорошей организации внутри банды, ее участники смогли обложить данью почти всех бизнесменов в Северодвинске и Архангельске. Тех пострадавших, кто пытался написать заявление, отговаривали.

- По версии следствия, в октябре 2014-го участковый северодвинского ОМВД при проведении проверки по факту причинения травм двум посетителям местного ночного клуба склонил их написать заявления о прекращении разбирательства, мотивируя это тем, что напавшие на них входят в организованное преступное сообщество «шаманинские». Кроме того, он вынес заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, заявив, что потерпевших никто не трогал, и тем самым скрыл преступление, - говорят следователи.

Увезли с моря на север

В банду охотно брали бывших спортсменов, чтобы они запугивали предпринимателей. Всего в ОПГ участвовало более 30 человек, причем пятеро уже отбывают наказание, еще трое объявлены в розыск. Сам Шаманин тоже скрывался от правосудия, выбрав для этого жаркие пески и море в ОАЭ. Из Эмиратов его экстрадировали в конце 2016 года.

Олега Шаманина экстрадировали из ОАЭ. Фото: Личный архив

- В ходе следствия допрошено свыше 600 человек, из которых более 70-ти признаны потерпевшими. Общий объем уголовного дела составил 560 томов, - уточнили в СКР.

Чтобы вынести приговор, суд работал с участием коллегии присяжных заседателей с октября 2017 года. Для возмещения причиненного предпринимателям ущерба на имущество членов ОПГ, стоимостью почти 50 миллионов рублей, наложили арест. Львиная доля приходится на самого Шаманина – почти 46 миллионов.

Присяжные признали Шаманина и 22 его подчиненных виновными, следующий шаг – вынесение приговора. Глава ОПГ рискует провести за решеткой остаток своих дней.

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