Республиканский онкологический диспансер предлагает жителям и гостям Республики Карелия пройти комплексное обследование у врача-маммолога

Онкодиспансер, г. Петрозаводск, респ. Карелия. Фото: Онкодиспансер

Врач-маммолог - это специалист, который диагностирует, лечит и занимается вопросами профилактики заболеваний молочных желез: мастита, доброкачественных и злокачественных новообразований, мастопатии.

Важное правило для сохранения здоровья - профилактический осмотр у маммолога дважды в год, поскольку патологические процессы молочных желез у женщин могут начинаться бессимптомно. Но каждая женщина должна помнить, что новообразования молочных желез часто появляются без видимых симптомов, и только профессиональный подход, включающий множественные методы обследования, позволит выявить заболевание на начальной стадии.

Когда нужен срочный осмотр?

Существует множество патологических состояний молочных желез, к наличию которых следует отнестись настороженно и обратиться за обязательной консультацией к врачу.

Это конкретные симптомы, присутствие которых должно вызвать серьезное беспокойство, а именно:

• покраснения кожи в области груди;

• резкое увеличение либо уменьшение размеров груди;

• асимметрия молочных желез;

• чувство распирания и набухания молочной железы;

• уплотнения в груди;

• выделения из сосков;

• болевой синдром в районе подмышечных впадин;

• болезненные ощущения в груди;

• набухание или втянутость кожи возле сосков.

Большинство специалистов рекомендуют проводить самообследование молочных желез, начиная с 20-летнего возраста и на протяжении всей жизни. Беременность, период грудного вскармливания и постменопаузальный период не должны стать исключением. Риск развития рака молочной железы постоянно увеличивается с возрастом, а во время беременности и грудного вскармливания выявить изменения труднее, чем обычно, поэтому в это время особенно важно регулярное самообследование. Проводить самообследование молочных желез нужно каждый месяц в один и тот же день. В детородном возрасте лучше проводить самообследование в первые несколько дней после окончания менструации, т. к. в это время молочные железы наименее чувствительны и не отечны. В постменопаузальный период для самообследования лучше выбрать какой-то один легко запоминающийся день (например, первый или последний день месяца). Если Вы принимаете оральные контрацептивы, самообследование лучше проводить в первый день после начала приема таблеток из новой пачки.

КАК ПРОВОДИТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ?

Встаньте перед зеркалом прямо, опустите руки вдоль тела и внимательно осмотрите молочные железы. Они должны быть одинакового размера, симметричные.

Повторите осмотр, подняв руки вверх.

Для обследования левой молочный железы положите левую руку за голову, пальцы правой руки держите плоско и легко, надавливайте ими на молочную железу, по спирали прощупывая всю поверхность.

Прощупывание соска: сожмите сосок двумя пальцами и проверьте, не т ли выделений. То же самое проделайте и с левой молочной железой. Убедитесь, что в тканях молочной железы нет уплотнений.

Лягте на спину и повторите самообследование по пункту 3 данной инструкции.

Завершите осмотр прощупыванием подмышечных областей на предмет наличия вздутий и опухолей.

Когда проходить маммографию?

Маммографию назначают женщинам после 40 лет. По медицинским показаниям могут назначить маммографию и после 35 лет.

Если у женщины идут менструации, обследование рекомендуется проводить с пятого по двенадцатый день цикла. Связано это с тем, что под влиянием гормонов плотность тканей молочных желез изменяется в течение месяца. Оптимальное для проведения диагностики состояние груди наблюдается в начале менструального цикла. Отсчет принято начинать с первого дня кровотечения.

Если у пациентки отсутствуют месячные, проходить маммографию можно в любое время.

По результатам проведенных исследований врач назначает лечение и, при необходимости, направляет пациентку на консультацию к смежным специалистам. Назначения врача нужно выполнять неукоснительно, иначе безобидное на первый взгляд заболевание может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до образования раковых опухолей.

Посоветуйте пройти маммолога своим близким и друзьям.

Республиканский онкологический диспансер:

г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 5.

Тел. 8-981-400-83-82

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