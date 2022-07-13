Представительница саами из Мурманской области стала финалистом «Школы общественной дипломатии»

Образовательная программа стартовала в ноябре 2021 года. Фото: Правительство Мурманской области

Милана Сапельникова - представительница коренного малочисленного народа саами из Мурманской области - вошла в число 15 финалистов всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии». Северянка – член Мурманской областной общественной организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь».

«Школа общественной дипломатии» – это возможность для представителей коренных малочисленных народов получить дополнительное образование, развить экспертные компетенции и лидерские качества, получить опыт проектной деятельности и стать профессиональными экспертами в сфере отношений государства и бизнеса.

Проект, направленный на развитие института общественной дипломатии в России для продвижения законных интересов коренных малочисленных народов на национальном и международном уровнях, стартовал в ноябре 2021 года.

В течение полугода состоялось более 170 академических часов занятий - лекций, мастер-классов, деловых игр, тематических встреч.

В программе принимали участие более 200 представителей КМНС из 31 региона России в возрасте до 45 лет, имеющих активную гражданскую позицию, обладающих лидерскими качествами и заинтересованных в продвижении интересов своего народа.

Программа включала в себя три этапа. Третий этап «Школы общественной дипломатии» был разделен на две части - недельный выездной образовательно-коммуникативной модуль в Красноярске и финальный очный недельный этап в Москве.

Участники смогли изучить региональные практики государственного управления в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов и их социально-экономического развития.

В рамках заключительного этапа финалисты проекта посетили ФАДН России, где познакомились с практиками работы в сфере защиты прав коренных малочисленных народов. Трое финалистов получили образовательные гранты в размере 800 тысяч рублей каждый и сертификаты на прохождение обучения по программам MBA, магистратуры или аспирантуры в ведущих вузах России по их выбору. Остальным финалистам вручили сертификаты на прохождение курсов дополнительного образования в федеральных и региональных вузах.

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