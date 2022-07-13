«ЭТНОМУРМАН» в Заполярье объединил восемь городов

Участникам «ЭТНОМУРМАНА» провели экскурсию по Териберке и природному парку. Фото: Марья Дюпина

С 8 по 10 июля в Териберке на базе Кольского районного центра культуры прошел IV молодежный форум «ЭТНОМУРМАН», участниками которого стали инициативные представители молодежи из Мурманска, Кировска, Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Ловозера, Пушного и Лопарской.

- Целью мероприятия являются гармонизация межнациональных отношений, содействие развитию молодежных инициатив, самореализации молодежи, взаимодействию межнациональных культур, повышение уровня знаний по истории и культуре народов, проживающих в Мурманской области, - сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Участники «ЭТНОМУРМАНА» работали с опытными экспертами в сфере государственной национальной и молодежной политики, лидерами молодежных организаций, представителями разных национальностей, участвовали в дискуссионных площадках по развитию навыков проектной деятельности. Деловую программу форума открыл семинар «Межкультурные коммуникации. Удивительные традиции мира», который провела тренер по проектному менеджменту, межкультурным коммуникациям и добровольчеству Ольга Лобанова. При ее участии также прошла этновечерка, которой завершился второй день форума.

Вместе с ответственным секретарем комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Андреем Худолеевым участники обсудили способы информационного сопровождения реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также поговорили на тему брендинга территории.

На «ЭТНОФОРУМЕ» также прошла встреча с кандидатом исторических наук, старшим преподавателем кафедры российской истории факультета исторических и политических наук Томского государственного университета Николаем Качиным.

Частью культурной программы молодых лидеров стали обзорная экскурсия по Териберке и природному парку, участие в поморском фестивале «Рыбка-окунечек». Кульминацией форума стала торжественная церемония вручения сертификатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru