«20 главных событий в России за 20 лет»: воссоединение с Крымом

В 2014 году произошло историческое событие - Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Фото: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий в России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего отразились на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

В 2014 году произошло историческое событие - Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Это стало возможным благодаря референдуму, который прошел на полуострове. Подавляющее большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. По результатам голосования 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Всего это решение поддержали почти полтора миллиона человек.

Это событие имело целый ряд последствий стратегического характера. Так, Россия вместе с Крымом получила возможность военного контроля над всем Черноморским регионом, благодаря расположению полуострова практически в центре бассейна. Сама география этого места требует размещения здесь радиолокационных систем, которые держат под контролем значительную часть Европы.

Вооруженные Силы России получили полный контроль над базой Черноморского флота в Севастополе, а также другими военными объектами на полуострове. Кроме того, глубоководные морские порты Крыма в Керчи, Феодосии и Севастополе восполнили дефицит портовых мощностей.

Переход Крыма в Российскую Федерацию имел также ряд юридических последствий и освободил значительный объем финансов. Фото: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Переход Крыма в Российскую Федерацию имел также ряд юридических последствий и освободил значительный объем финансов. Так, отпала необходимость платить за аренду базы Черноморского флота в Севастополе. Цена аренды составляла порядка 100 млн долларов в год, еще несколько десятков миллионов долларов уходило на пошлины на поставку товаров для обеспечения базы. Кроме того, были расторгнуты Харьковские соглашения, которые предполагали существенную скидку на газ в обмен на пролонгацию договора аренды военной базы в Севастополе. В перспективе нескольких лет отказ от этих обязательств дал 4 - 6 миллиардов долларов, которые были потрачены в том числе на интеграцию Крыма в российскую экономику и правовое пространство.

Еще один экономический эффект – переход к России значительной части экономической зоны, в том числе месторождения нефти и газа. Запасы последнего оцениваются в 2 трлн кубометров.

Но главный результат этого исторического решения – это люди. Почти два миллиона крымчан вернулись в родную культуру и языковую среду, смогли почувствовать себя в безопасности. В материковой России же с момента воссоединения с Крымом отмечается небывалый эмоциональный подъем. Восстановление исторической справедливости дало мощный рост национального самосознания.

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