Журналист меняет профессию, или Почему без контролера не может существовать комбинат

Наставником журналиста «КП» на день работы стала контрольный мастер КАЦ Любовь Курбатова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и любому школьнику, мне казалось, что физика и химия пригодятся во взрослой жизни мало - больше на бытовом уровне, чем профессиональном. Но настал момент, когда мои учителя могли бы улыбнуться и сказать: «А мы говорили!» - накануне Дня металлурга, который в Мончегорске отметят 16 и 17 июля, журналист сменил профессию и на один день стал контролером Контрольно-аналитического центра (КАЦ) Кольской ГМК.

Производство можно сравнить с муравейником (и здесь пригодятся школьные знания биологии): у специалиста каждой профессии есть свои четкие обязанности, которые обеспечивают бесперебойную работу комбината. Почти все контролеры в КГМК – женщины. Контрольный мастер КАЦ Любовь Курбатова, посвятившая своей работе четверть века, рассуждая, почему так получилось, говорит, что, пожалуй, женщины все-таки более внимательны к деталям, требовательны.

Продукция проходит несколько этапов проверки, но последнее слово - за контролерами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Мужчины порой шутят, что, мол, мы бы тоже пошли в контролеры: смотришь и бумаги заполняешь. Но на самом деле все труднее, чем кажется, - говорит наша собеседница.

Разговор начинается в кабинете, где действительно много бумаг, а потом переходит в цех, где шумно, жарко и надо быть начеку – правила поведения и техника безопасности здесь играют главную роль. Легкой работу контролера точно не назовешь.

Шаг за шагом мне объясняют, что надо делать. В этот день в центре внимания никель – металл, добыча и производство которого стали основными для компании «Норникель», даже взявшей его в свое название. Контролер видит конечный вариант продукции, выпускаемой на мончегорской площадке Кольской ГМК – большие металлические листы в пакетах или уже нарезанные на квадраты и упакованные в бочки. И оценивает, можно ли принять и отгрузить такой никель покупателям или же есть брак, а значит, никель возвращают на доработку.

Контролеры следят, чтобы вес бочек и пакетов соответствовал заявленному в документах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Готовая продукция проходит несколько этапов контроля, но именно специалисты КАЦ дают финальную оценку. Сначала по внешнему виду: есть ли на пластинах дендриты – наросты, обработаны ли «уши» у листов (крепления сбоку) и т.д. Также контролер внимательно проверяет бирки и запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) на бочках и пакетах – это «паспорт» с номером партии, весом и другими данными, без которого партия не может уйти потребителю. Машиной такую проверку не заменить. Одна партия – это 48 поддонов по 4 бочки, каждая весом 200 килограммов. Конечно, проверять 38 тонн никеля вручную не будут, но все же контролеры делают выборочную проверку, разбирая бочку квадрат за квадратом, чтобы исключить попадание брака потребителю.

Дело непростое и энергозатратное. Передо мной бочка с металлическими квадратами и пустая тара, куда я перекладываю фрагмент за фрагментом. Каждый по размеру чем-то схож со смартфоном (разве что телефон более прямоугольный), но гораздо тяжелее. А еще контролер успевает находить по цеху не один километр - работа на ногах! Например, надо подходить к весам и смотреть, соответствует ли вес партии на них тому, что указан в документах. Погрешность допускается совсем маленькая – буквально 200 граммов на бочку, ведь заказчик должен получить столько никеля, сколько купил.

Еще один этап контроля готовой продукции – проба для лаборатории. Пакет сверлят для получения металлической стружки. Ее контролер должен перебрать, поместить в емкости, взвесить и отправить на химический анализ для подтверждения соответствия никеля заданной марке.

- Чистого никеля в природе нет, и готовая продукция – это не только сам металл, но и примеси: свинец, кобальт, железо, кремний, фосфор, цинк, мышьяк. В лаборатории выясняют, не превышает ли их содержание допустимых показателей, - объясняет Любовь Курбатова.

Один из этапов контроля - отбраковка никеля с дендритами. Потребитель получает только качественную продукцию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этот этап мне показался самым приятным. Сверлить пакеты не надо, это не входит в обязанности контролера. Я лишь контролирую правильность отбора точечных проб и перебираю переливающуюся стружку, извлекая из пробы дефектную стружку (посторонние включения, стружку со следами окисления и т.д.).

На помощь контролерам в наше время приходят технологии. Так, сотрудницы цеха работают с планшетами, которые служат помощником для оперативного устранения недочетов при приемке никеля и подтверждении данных, поступивших в АИС ТК автоматически с весов у поточных линий резки никеля.

- Скажите, а что будет, если контролеры один день не выйдут на работу? Что от этого изменится? – спрашиваю я у своей наставницы.

- Просто некому будет контролировать качество готовой продукции, принимать и отгружать ее потребителю. Готовая продукция будет лежать в цеху, потребитель ее не получит, - отвечает Любовь Курбатова. – Мы внимательно следим, чтобы наш никель был качественным и потребитель остался доволен. Мы последнее звено многоэтапной проверки, без нашего разрешения товар не уйдет.

Металлическую стружку собирают для анализа в лаборатории, чтобы узнать качество никеля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Получается, сегодня от моей внимательности зависела репутация большой компании. И каждый день она в руках контролеров Контрольно-аналитического центра.

СПРАВКА

Никель Кольской ГМК покупают и на внутреннем рынке, и на зарубежном. Из него делают различные предметы, многие из которых мы можем встретить в быту. Например, те же проволока, трубы, медицинские устройства, детали для различной аппаратуры, в том числе в машиностроении, элементы мебели и фурнитура для окон. Быть может, никель Кольской горно-металлургической компании есть и в вашем доме или офисе…

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