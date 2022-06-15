Segezha Group представила свою продукцию в Казахстане

Готовая продукция, Небеленая мешочная бумага СЦБК. Фото: Segezha Group

15-17 июня с.г. в г.Алматы Республики Казахстан один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов, Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), принимает участие в международной выставке «Мебель. Интерьер. Деревообработка»: www.mebelexpo.kz.

Это самая масштабная из проводимых в Казахстане выставок, посвященных мебельной отрасли. Благодаря ей производители, поставщики материалов, дистрибьютеры и конечные потребители получают уникальную возможность встретиться на одной площадке, наладить эффективный диалог, провести комплексный анализ развития рынка, ознакомиться с лучшими образцами продукции и передовыми технологиями деревообработки.

В этом году мероприятие собрало более 100 предприятий и компаний из Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Турции. При этом представители около 40 из них приехали на выставку в Алматы впервые.

Segezha Group участвует в выставке по приглашению Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан.

Готовая продукция, Небеленая мешочная бумага СЦБК. Фото: Segezha Group

На стенде компании представлена высококачественная продукция глубокого передела древесного сырья: различные виды березовой фанеры, клееные деревянные конструкции, а также современный инженерный материал для индивидуального и массового, в том числе многоэтажного, деревянного домостроения – панели CLT. Одновременно компания знакомит посетителей с хорошо зарекомендовавшими себя на международном и российском рынках промышленными и потребительскими упаковочными решениями, сверхпрочной крафт-бумагой, экологичным подпергаментом.

Экономическое пространство ЕАЭС – одно из приоритетных направлений развития бизнеса Segezha Group. Выстраивание взаимовыгодного делового сотрудничества с партнерами из Казахстана находится в фокусе пристального внимания руководства холдинга.