Вместо 15 тысяч рублей – 100. Застрелившему на глазах у детей собаку священнику из Апатитов пересмотрели наказание

Фрося приходила на склон вместе с хозяином - работником "Кукисвумчорра". Фото: Личный архив

Вечером 8 апреля 2021 года на горе Кукисвумчорр в Кировске, как обычно, проходила тренировка младших групп горнолыжной школы. В это же время на склон пришел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Константин Кузнецов и из ружья застрелил всеобщую любимицу Фросю. Собака жила дома у одного из сотрудников комплекса и вместе с ним ходила на работу.

После выяснилось, что священник вместе с детьми часто катался на Кукисвумчорре, и ему не понравилось, как на него реагировала Фрося: мол, лаяла громко. Поэтому он взял охотничье ружье, приехал к склону, выстрелил в «обидчицу» и уехал. Потом объяснил, что делал все словно в тумане. Дети, на глазах у которых агонизировала собака, плакали и кричали, многие до сих пор тяжело переживают случившееся.

История с Фросей прогремела на всю страну, для Кузнецова требовали самого сурового наказания. Сначала его освободили от должности настоятеля храма, вывели за штат и запретили в священнослужении. А после в его отношении возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (совершение жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего).

Жители Мурманской области создали петицию и требовали сурового наказания для священника. Фото: Личный архив

В июле того же года Кировский городской суд вынес священнику приговор. Оказалось, что уголовное преследование прекратили:

- Поскольку он впервые совершил преступление средней тяжести, в ходе предварительного следствия дал признательные показания, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, причиненный потерпевшему ущерб возместил в полном объеме, совершил иные действия, направленные на заглаживание вреда, не возражает о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщили тогда в Кировском городском суде.

Священнику надо было выплатить всего 15 тысяч рублей.

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким, пыталась обжаловать его в областном суде, но безуспешно. А спустя год после событий на Кукисвумчорре ведомство все же добилось возращения дела в суд, и на этот раз приговор уже был суровее: 100 тысяч рублей штрафа и запрет на приобретение, хранение и ношение оружия сроком на два года. В служении Кузнецов до сих пор запрещен.

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