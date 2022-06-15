Где камням 3,5 миллиарда лет и когда-то были сосны: чем удивит экотропа у Семеновского озера

Экотропу у Семеновского озера открыли в 2018 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сложно найти мурманчанина, который бы не гулял у Семеновского озера – это хорошее место для отдыха на свежем воздухе в любое время года. Однако далеко не каждый знает, что вокруг озера проходит экотропа, которую открыли в 2018 году. А зря! Ведь на этом маршруте можно узнать много интересного о городе-герое. В рамках проекта «Арктическая среда», который «КП»-Мурманск» реализует при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива», проведена экскурсия по экотропе для студентов Мурманского педагогического колледжа, которые проходят практику.

- В урбанистической среде непросто создавать экотропы, поэтому в городе их пока не так много, - рассказывает руководитель Мурманской региональной общественной организации «За безопасность окружающей среды» Павел Петрин.

От валунов, оставленных ледником, открывается красивый вид на город и порт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Весь маршрут занимает почти 5 километров, состоит из порядка 10 «баз» - остановок, начинается у Домика моржей и заканчивается у памятника коту Семену. Старт происходит в символическом месте: здесь когда-то стояла избушка деда Семена, от которого и пошло название озера.

Те виды, которые открываются сейчас северянам, когда они идут по экотропе, отличаются от того, что когда-то видел дед Семен. Так, в районе смотровой площадки напротив храма Спаса на Водах когда-то был сосновый лес, но его вырубили для строительства домов в Ленинском округе. К тому же раньше озеро было больше, чем сейчас. Но вмешательство человека, в том числе вырубка деревьев, перекрытие ручьев, которые питали водоем, изменили экосистему, очертания берегов, вода стала заболачиваться. Некогда здесь обитали лебеди, но теперь их уже не встретишь, только крячек и крякв.

На экотропе можно увидеть много растений, в том числе и довольно редких для Кольского полуострова. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Зато здесь, у смотровой площадки, можно увидеть интересный переход от лесотундры к тундре. Обычно ради такого надо проехать не один километр, а здесь достаточно пройти несколько метров, - продолжает Павел Петрин.

Одна из баз экотропы - геологический памятник Бараний лоб. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Купаться в Семеновском озере не рекомендуют. Средняя глубина его – 2-3 метра, самое глубокое место – 14 метров. Но дно илистое, случается и двойное, а еще на нем много мусора, в том числе битого стекла. Вместе с холодными ключами все это делает плавание небезопасным.

Также загрязнена вода, в том числе металлами (кадмием, никелем). По этой причине не стоит есть выловленную в Семеновском озере рыбу, а водится здесь щука, корюшка и окунь. Кстати, порой находят и раков, которые обычно живут в чистых водоемах, но ученые сходятся во мнении, что для них Семеновское слишком холодное.

Вместе со студентами Павел Петрин замерил радиационный фон у Семеновского озера. Он в норме! Фото: Антон ЗАБИРОВ

От смотровой площадки экотропа идет мимо воинской части в сторону «Алеши». Если внимательно смотреть под ноги, то можно заметить, что камни неровные, с бороздами – это следы ледника, по которым можно установить, в каком направлении он двигался и с какой силой. Еще один повод внимательно смотреть не только по сторонам – растения, которые растут у озера. Например, дерен шведский, багульник, вереск, голубика, брусника, черника, артоус альпийский, купальница европейская и другие. Впрочем, и вокруг смотреть обязательно – от валунов, тоже оставленных ледником, открывается великолепный вид на город и порт, Кольский залив и противоположный берег.

Протяженность экоторопы у Семеновского озера почти 5 километров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Далее экотропа выходит к «Алеше» и уходит в сопки, к региональному геологическому памятнику природы Бараньему лбу. Его возраст – 3,5 миллиарда лет. Таких «лбов» в мире много, не всегда до них легко дойти. Например, один такой находится в Хибинах, и гораздо проще посмотреть на его брата в Мурманске.

Вместе со студентами Павел Петрин провел замеры радиационного фона вблизи озера. Средний показатель в Мурманске – 6-8, у Семеновского он вышел – 10-11, из-за скальных пород.

Раньше на озере обитали лебеди, сейчас в основном кряквы и крачки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

От Бараньего лба экотропа выходит к океанариуму. Идти приходится по асфальту, переходя дороги по нерегулируемым пешеходным переходам, поэтому маршрут хотят изменить, чтобы он стал «зеленее».

Пройти по экотропе может каждый, главное, надеть удобную обувь, одежду и взять воду. А еще от северян ждут уважения к чужому труду. За три года существования проекта уже сломано большинство информационных табличек, которые помогали идти без сопровождающего.

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

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