В подъездах – водопады, на улице – атака градом: погода в Архангельской области сходит с ума [фото, видео]

Погода совсем не благоволит прогулкам на свежем воздухе. Фото: vk.com/jest29

В Архангельской области неистовствует погода. Так, на выходных на регион обрушились мощные ливни напару с грозами, затопив все вокруг. В том числе под удар стихии попали подъезды жилых домов - там образовались настоящие водопады. Не Ниагарский, конечно, но все же.

Администрация Архангельска отписывается местным жителям в соцсетях, что кое-где проблемы уже устранили.

Тем временем на дорогах ситуация не лучше. Автомобили по уши в воде, видимо, пробуют себя в роли квадроциклов. Впрочем, прохожим можно не опасаться, что их окатит из лужи, ведь все и так уже ходят мокрые.

Дороги внезапно стали реками. Фото: vk.com/jest29

К слову, у архангельской Венеции стали появляться фотожабы. Так, к одной из затопленных улиц прифотошопили подводную лодку. А почему бы и нет?

Ливни стали вдохновением для творческих личностей. Фото: Тимофей Андреевский

Еще одним сюрпризом для архангелогородцев стал град размером с горох или орешки. Таким по голове получать совсем неприятно.

Град усеял улицы Архангельска. Фото: vk.com/jest29

На этом превратности погоды не заканчиваются. Как сообщают синоптики Северного УГМС, в ближайшие дни регион снова накроют ливни с грозами, так что дождевик и резиновые сапоги продолжают быть верными друзьями северян. Ветер будет достигать 15-20 метров в секунду. Радует только температура воздуха, которая составит до +25 градусов.

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