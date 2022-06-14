Segezha Group удостоилась двух премий Part Award 2022

награждение лауреата. Фото: Segezha Group

9 июня с.г. в Москве, в рамках 26-й международной выставки упаковочной индустрии RosUpack 2022, Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») вручили две награды Part Award.

Part Award – ежегодная международная премия в области производства и дизайна упаковки. Среди номинантов - компании, предлагающие высококачественные упаковочные решения с улучшенными потребительскими свойствами.

Лауреатом премии в номинации «Экологичная упаковка», категория «Рулонные упаковочные материалы и пакетная продукция», холдинг стал благодаря инновации в области бумажной потребительской упаковки, изготавливаемой с использованием вторичного сырья. Технология позволяет снизить отрицательное воздействие производства на окружающую среду и при этом сохранить высокие прочностные характеристики, премиальный внешний вид пакетов. Это позволяет широко использовать их в фешн-ритейле.

Еще одна награда, «ESG-партнер», вручена холдингу за поддержку мероприятия – Segezha Group предоставила участникам 21 тысячу экологичных крафтовых пакетов и 17 тысяч бейджей.

Премия RosUpack. Фото: Segezha Group

Михаил Милешин, вице-президент по маркетингу и инновациям Segezha Group, комментирует: «Компания продолжает следовать курсу на внедрение инноваций. Реализуется отдельная программа в области продуктового R&D. Мы уделяем пристальное внимание как индустриальному, так и потребительскому сегментам. Приятно, что наша разработка в сфере экологичной потребительской упаковки, а также участие в мероприятии качестве партнера отмечены престижными наградами экспертного жюри Part Award».

Упаковочный бизнес занимает важное место в структуре выручки Segezha Group. В 2021 г. этот показатель составил 25%. Общие конвертинговые мощности холдинга – около 1,6 млрд ед. продукции в год. География продаж охватывает порядка 50 стран. Segezha Group принадлежит второе место в мире по выпуску промышленных многослойных бумажных мешков. Упаковка холдинга широко используется для фасовки сухих строительных смесей, цемента, химических продуктов, удобрений, зоотоваров, древесного угля, продуктов питания. Упаковочные решения Segezha Group также востребованы на рынке ритейла, электронной торговли и доставки. Нанесение на упаковочные решения высококачественных цветных текстов и изображений до восьми цветов позволяет эффективно реализовывать креативные идеи дизайнеров и специалистов ситуативного маркетинга.