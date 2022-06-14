«Это может не понравиться только теневому бизнесу»: пять плюсов, которые принесет Мурманской области проект «Валла-Тунтури»

Задача нового кластера - привлечь туристов в Никель и Заполярный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область в последние годы стала очень привлекательной для туристов. Сейчас, когда ставка делается на внутренний туризм, интерес возрос еще больше. В прессе постоянно появляются сообщения о новых туристических объектах, а некоторые инвесторы, чтобы привлечь внимание, даже готовы досочинить историю этих краев, надеясь на больший приток туристов. Хотя и без красивых легенд мурманская земля привлекала и будет привлекать все больше людей, которые хотят полюбоваться суровой арктической природой, прикоснуться к истории.

Но особняком, пожалуй, стоит туристический проект «Валла-Тунтури», который будет реализовываться рядом с полуостровами Рыбачий и Средний. Журнал Forbes назвал его одним из самых амбициозных в мире, наравне с отелями в подлодке или космосе. Правда, в отличие от подобных инициатив кластер в Заполярье реализуем даже в условиях санкционного давления на Россию. Компания «Норникель» собирается направить на его создание десятки миллиардов рублей.

Печенгский округ, который станет основой для «Валла-Тунтури», имеет финские корни – некогда эти земли принадлежали Финляндии, здесь жили рыбаки, охотники и оленеводы. Сейчас у многих округ ассоциируется с промышленностью из-за присутствия в Никеле и Заполярном «Норникеля». При этом полуострова Средний и Рыбачий, которые так будоражат воображение туристов, незаслуженно отходят на второй план, хотя они и территории рядом могут стать примами в этом экономическом спектакле.

В 2021 году Мурманская область обновила собственный рекорд по числу туристов – 486 тысяч человек. Но и это не предел: к 2030 году планку хотят поднять до миллиона человек. И так как Заполярье – это, прежде всего, природа, солидная часть гостей региона может прийтись как раз на полуострова Средний и Рыбачий и Печенгский район. И это первая сильная сторона проекта.

- Я однозначно рад такому проекту - это наше развитие, с какой бы точки мы ни посмотрели на этот вопрос. Инвестиционные вложения и доходы от туристического потока - это будет и доходная часть бюджета округа, - отметил в беседе с «КП»-Мурманск» глава администрации Печенгского круга Андрей Кузнецов. - Наша задача состоит в том, чтобы туристы приезжали не только на наш флагман - Средний и Рыбачий, а хотели посетить и населенные пункты, например, Никель и Заполярный, посмотреть что-то еще. Для этого надо создать инфраструктуру, в чем нам и поможет «Валла-Тунтури».

Кластер – это появление рядом с полуостровами гостиничного комплекса, туристической деревни, кемпингов, прокладывание пеших маршрутов и автодорог, создание организованных мест для рыбалки. В планах также строительство морского порта с возможностью приема круизных судов. По предварительным оценкам, появится 1600 рабочих мест (второй несомненный плюс). Сейчас туризм в Печенгском округе больше дикий, что убивает хрупкую природу Крайнего Севера.

В сентябре 2021 года региональный оператор по обращению с коммунальными отходами «Ситиматик» провел на полуостровах экологическую экспедицию, за неделю волонтеры собрали 17 кубометров мусора. И это лишь малая часть того, что надо вывезти: стихийный турпоток при отсутствии организованных мусорных площадок привел к тому, что отходы выкидывают где придется.

"Валла-Тунтури" расположится рядом с полуостровами Средний и Рыбачий. Фото: Олег ФИЛОНОК

Еще одна большая проблема – уничтожение почвенного слоя. Туристы на квадроциклах и мощных машинах едут непроторенными дорогами, буквально вспахивая ягель, мох и растения. На восстановление требуются десятилетия!

- Средний и Рыбачий представляют собой уникальную северную экосистему, которая отличается высокой уязвимостью и трудно поддается восстановлению. На полуостровах также находятся шесть особо ценных в природном отношении участков с птичьими базарами и местами гнездования крупных орлов, - отмечают в Баренц-отделении WWF России.

Отсюда вытекает третий вывод: «Валла-Тунтури» поможет решить эти проблемы, пока это еще возможно. Страдает не только природа, но и рукотворные объекты. Так, туристы в свое время изрисовали объект культурного наследия – писаницы (наскальные рисунки) на полуострове Рыбачий.

На примере создания природного парка «Териберка» можно сказать, что дикий туризм можно обуздать. С момента оформления новой ООПТ прошло меньше года, но уже сейчас в Териберке чаще выявляют нарушения, губительные для уникального уголка земли. А туристы отмечают, что находиться там стало приятней: появилось больше гостиниц, кафе, развлечений. Такой же прогноз и для «Валла-Тунтури»: туристов приезжать станет больше, а вот браконьеров (в том числе и крабовых), «черных копателей», недобросовестных гидов возьмут на карандаш.

Конечно, последним это не понравится, ведь конкурировать с честным бизнесом будет очень трудно. И реализация «Валла-Тунтури» для них словно красная тряпка для быка, как результат – проект хотят очернить. Отсюда – появляющаяся как по заказу критика в соцсетях.

Не стоит забывать, что Печенгский район – это еще и места боевой славы. Здесь шли ожесточенные бои на суше, воде и в воздухе. Каждый год поисковики, школьники, краеведы, историки и все неравнодушные ездят на Муста-Тунтури, к многочисленным памятникам. Северяне, которые всегда трепетно относились к памяти о Великой Отечественной войне и событиям военного лихолетья на Кольском полуострове, опасаются, что развитие туризма затронет эту память. Хотя проект может, наоборот, ее сохранить. А вот кому точно не нравится, что стихийный доступ к местам боевой славы может быть осложнен, так это так называемым «черным копателям», любителям добывать артефакты времен войны и продавать их частным коллекционерам за немалые деньги. Об этом не раз писали СМИ. И когда в тех же соцсетях появляются пафосные публикации о том, что строящиеся туристические объекты якобы оскверняют память о войне, невольно приходит в голову мысль: чьи именно интересы может затронуть туристический кластер? Большинство экспертов сходятся во мнении, что именно такие проекты и помогут сохранить память и не допустить вандализма. И это четвертый аспект.

- Сейчас мы наблюдаем картину, что многие такие объекты уже рушатся и их никто не восстанавливает. А ведь к истории можно относиться по-разному. Многие места можно восстановить за счет денег от туризма, открыть их для посещения. Главное, подходить к этому грамотно, - отмечает депутат Мурманской областной Думы, бывшая глава Заполярного и депутат местного горсовета Любовь Черепанова. – «Норникель» - это большая компания, которая если берет на себя обязательства, то выполняет их. Если будет развиваться туризм, то он потянет за собой логистику, точки питания, организацию различных мероприятий, прокладку дорог, в том числе и к памятным местам. Это может не понравиться теневому туристическому бизнесу, потому что с большой компанией все будет открыто и прозрачно.

Пятая сильная сторона проекта «Валла-Тунтури» - он стал резидентом Арктической зоны, что означает налоговые отчисления в консолидированный бюджет Мурманской области. А это миллиарды рублей в ближайшее десятилетие. И в целом кластер даст возможность малому и среднему бизнесу держаться на плаву в наше непростое время. Реализовать проект планируют до 2026 года. «Валла-Тунтури» должен стать одним из драйверов экономики Мурманской области, даже если нечистым на руку гидам и копателям это придется не по вкусу и поставит крест на их деятельности.

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