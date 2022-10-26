При поддержке Segezha Group в Сегеже капитально отремонтировали «тропу здоровья»

Протяженность улицы Лесокультурная более 2 км Фото: Segezha Group

В Сегеже подходит к завершению капитальный ремонт дороги на ул. Лесокультурная. Отрезок дорожного полотна протяженностью более 2 км полностью реконструируют при финансовой поддержке Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»). Сегежане называют Лесокультурную - «тропа здоровья». Маршрут в окружении сосен ведет к новому отелю Cosmos Smart Segezha, построенному в этом году. Для удобства любителей прогулок на свежем воздухе вдоль дороги делают пешеходную дорожку шириной 1,5 метра. Дорожные работы выполняет сегежская компания «СИЛЕНД».

дорожные работы на ул.Лесокультурная Фото: Segezha Group

«Работы по реконструкции дорожного полотна ведутся круглосуточно. Выпрямлением профиля дороги и сглаживанием сильных перепадов у нас занимались 15 специалистов. Рабочие вынимали грунт, делали расклинцовку и отсыпали полотно щебнем. В нескольких местах мы столкнулись со скалистыми и болотистыми участками, потребовалось больше времени на проведение работ. В пиковые периоды работ на объекте более десяти единиц самой современной дорожной техники», - рассказывает руководитель подрядной организации, исполнительный директор компании «СИЛЕНД» Игорь Выкайн.

Капитальный ремонт дороги на ул. Лесокультурная - дорогостоящий проект. Дорожное покрытие реконструировано целиком с заезда с ул. Солунина до нового отеля Cosmos Smart Segezha. Ранее в самой широкой части дорога составляла 3100 метров, после ремонта ширина дорожного полотна составляет 4100 метров. У автомобилистов появилась возможность для безопасного движения в две полосы. Вопросы безопасности пешеходов будет обеспечивать пешеходная зона.

улица Калинина в Сегеже Фото: Segezha Group

«Партнеры по АФК «Система» - Segezha Group и Cosmos Group – серьезно заинтересованы в комплексном развитии района, его туристического потенциала. Наш холдинг активно участвует в развитии автодорожной инфраструктуры и благоустройстве Сегежи. Только в 2021 году за счет средств Сегежского ЦБК были отремонтированы три основные городские магистрали: улицы Спиридонова, Антикайнена и Солунина. Ремонт дороги от города до любимого места отдыха сегежан – пляжа на берегу Линдозера, мы сделали, как и обещали жителям на публичных слушаниях перед началом строительства новой гостиницы», - говорит советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Натали Карапетян.

Мемориал Братская могила Фото: Segezha Group

В городе бумажников в октябре завершен еще один автодорожный проект Сегежского ЦБК – финансирование ремонта отрезка дороги по ул. Калинина перед мемориальным комплексом «Братская могила советских воинов». Ранее, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс республиканского значения был благоустроен при финансовой поддержке Segezha Group.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru