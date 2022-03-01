В России появился сайт с арктическими вакансиями

Центр подходящей работы в Арктике, совместный проект ПОРА и Российского государственного социального университета, действует с января 2020 года Фото: Антон ЗАБИРОВ

Проектный офис развития Арктики 28 февраля 2022 года запустил сайт Центра подходящей работы для Арктической зоны РФ — www.arcticjob.ru. На сайте ежедневно размещаются актуальные вакансии во всех регионах АЗРФ от Мурманской области до Чукотки, а также полезная информация о льготах для работников и предпринимателей, практиках для студентов и стажировках для выпускников в крупнейших компаниях, работающих в АЗРФ, тематические статьи, памятки для соискателей разного профиля, новости, связанные с трудоустройством и жизнью во всех арктических регионах России. На ресурсе также публикуются результаты проводимых специалистами Центра подходящей работы социологических исследований.

Ранее созданный в рамках Центра подходящей работы Telegram-канал "ПОРА работать в Арктике" (https://t.me/porarabota) продолжит размещать самые интересные вакансии, еженедельный дайджест предложений работодателей, а также актуальные арктические новости о работе.

Центр подходящей работы в Арктике, совместный проект ПОРА и Российского государственного социального университета, действует с января 2020 года. «ЦПР помогает в профориентации молодых специалистов для работы в Арктике, способствует развитию горизонтальных связей внутри макрорегиона. Благодаря новому инструменту работодатели АЗРФ и соискатели, готовые там работать, смогут взаимодействовать более эффективно. Центр подходящей работы в Арктике готов информационно поддерживать все интересные арктические проекты, создающие новые рабочие места» - говорит генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

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