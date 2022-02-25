Национальный театр Карелии адаптирует спектакли для незрячих

23 февраля спектакль «Русское поле» Национального театра Карелии прошел с тифлокомментированием

Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячим или слабовидящим людям без специальных словесных пояснений.

Зрители перед началом спектакля получили специальные наушники. В паузах между репликами актеров тифлокомментатор описывал пространство сцены, действия героев, расположение предметов, давал необходимые пояснения о происходящем в спектакле. При этом сам спектакль остался неизменным – вместе со слепыми людьми его смотрели обычные зрители.

После спектакля зрители смогли подняться на сцену, чтобы тактильным способом лучше рассмотреть декорации и реквизит спектакля, пообщаться с актерами.

«Русское поле» стал четвертым спектаклем в Карелии, адаптированным для людей с инвалидностью по зрению. В прошлом году на сцене Национального театра Карелии незрячие зрители уже посмотрели «Кадриль», «Любовь и голуби» и «Сын-медведь».

Весной будет адаптирован еще один спектакль – постановка для семейного просмотра «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке».

Формирование доступной среды для зрителей – одно из направлений деятельности Национального театра Карелии по улучшению качества предоставляемых услуг. Внедрение тифлокомментирования спектаклей стало одним из этапов этой работы.

Новая услуга тифлокомментирования спектаклей Национального театра Карелии реализовывается в рамках Благотворительной программы «Особый взгляд» Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт».