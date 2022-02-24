С чистого листа и до «Хитина» Интервью с Егором Щукаревым

художник Егор Щукарев

Публика абсолютно разного возраста и художественного предпочтения пыталась найти отклик, впитать, почувствовать и понять замысел экспозиции с провокационным названием «Хитин».

Автор выставки, самобытный художник Егор Щукарев, – разносторонняя, мыслящая и глубоко анализирующая поведение человека личность. Исходя из многочисленных отзывов посетителей выставки, можно смело сделать вывод – событие состоялось.

Детализация характеров, документальная достоверность человеческой истории через призму искусства – этими главными характеристиками формируется оригинальный почерк и ценные смыслы события. Попытка понимания противоречий человеческого мироздания и сути конфликтов между сознательным и бессознательным в поведении человека в современном мире, вызовы, которые, на мой взгляд, бросает художник, как с личностной точки зрения, так и профессиональной, являются центральными, «болевыми точками» экспозиции.

Многопластовость замыслов, философия сюжетов и образов – все это о выставке «Хитин». Чем сложнее восприятие, тем интереснее подход к познанию столь неоднозначных работ.

Помимо всего, Егор Щукарев провел экскурсии в медиацентре и представил посетителям выставки устные эссе на тему своих замыслов, сложных, объемных и содержательных.

В простом явлении увидеть неоднозначность мира, а из сложного вывести формулу простого – эти мотивы являются ценными ресурсами в художественном измерении художника-мыслителя.

Практически все работы выполнены гелевой ручкой. Проблематика в многообразии человеческих эмоций, сновидений, границ и конфликтов между взрослым и детским сознанием являются главными. Идея «трещиноватости» мира стала основной точкой опоры выставки.

Побывав на авторской экскурсии, я бы назвала творческий вызов художника «экологией человеческих чувств». Если говорить об активной позиции автора работ, то, на мой взгляд, практически все сюжеты говорят о непрерывном желании, жажде человека быть гармоничным и радостным в этом мире. Сложный путь в поиске этих мгновений может быть найден через отношения с природой, животными, окружающими людьми и самим собой.

Мне удалось взять небольшое интервью у Егора Щукарева и выделить некоторые акценты нашего диалога.

Детство

– Я родился в творческой семье: отец – солист балета, мама – концертмейстер, музыкант . Дедушка также был музыкантом в оркестре, а на пенсии – скульптором и художником в парке культуры и отдыха. Какая-то часть моего детства прошла в закулисье. В доме всегда было много изданий по литературе, искусству, театральному творчеству. В детстве я мало читал, при всем старании окружающих читать я не любил, но любил книжки с картинками. Любовь к литературе проснулась только после школы. Будучи ребенком, я просматривал большое количество работ с эстетикой советских иллюстраций, таких как, к примеру, в изданиях «Юность», «Огонек» и прочее. В будущем они стали материалом для графических работ. С моей стороны, это был очень неформальный подход к изучению литературы, который сопровождался также своеобразной тренировкой концентрации внимания при чтении текстов. И это был своего рода аналитический процесс познания.

Мне всегда хотелось рисовать так, как я хотел. Не совсем чувствовал себя комфортно на уроках ИЗО. Рисовал шариковыми ручками, маркерами, карандашами. Возможно, такой способ мыслить и воспринимать процесс творчества откликнулись в настоящее время.

Около 10 лет назад в моей жизни произошли события, после которых возникла идея нарисовать образ, ассоциирующийся с моим состоянием на тот момент. И почему-то этим образом стала детская погремушка. Очень «простой» предмет – первоисточник тех работ, которые можно видеть сейчас. Таким образом, случился накопительный процесс: в течение 10 лет возникали замыслы работ через отношение к окружающему миру, людям, предметам. И сейчас я представил большинство самых цельных и неоднозначных работ на выставке «Хитин».

О единомышленниках и учителях

–Если говорить о моем поколении, то для меня наиболее ценными и влиятельными на мое поколение авторами стали, к примеру, Здзислав Бексински, Эндрю Уайет. Я очень многое впитал от их творчества, пытался открыть секреты их мастерства уже в ходе своего творческого процесса. Признаюсь, что я общаюсь с такими художниками, которых называю «астральными братьями». Это значит, что с ними мне не нужно особенно много говорить о работах, давать комментарии и делать пояснения. В ходе восприятия картин я четко, на клеточном уровне понимаю замысел автора. Здесь развивается сильная эмпатия через понимание искусства и осознание того, что именно этот художник – единомышленник в полном смысле этого слова. В Петербурге живет Иван Без – автор, который публично представляет свои творения довольно редко, но у него действительно очень крутые самобытные работы. Когда я смотрю на них, мне все понятно – техника, сюжеты, концепции. Он работает и с акрилом, и с ручкой. Могу сказать, что мы мыслим в одном направлении. Это удивительные вещи и, к счастью, в творческом пространстве они происходят.

О методологии в творчестве

– Сам процесс создания рисунков я могу назвать страстью. Для меня это не профессия, не способ зарабатывания денег, а именно необходимость.

Практически каждый день, осознанно или нет, я впитываю в себя большое количество образов, читаю много о графике. Мне это нравится, это нужно и важно для меня. Это способ сформулировать мои внутренние ощущения в окружающем мире.

– Первым зрителем, который видит работу, ее техническое и эмоциональное нутро – я сам. Когда я создаю некую расстановку композиций при подготовке к выставке, для меня важно, чтобы зритель, изучая картины, почувствовал в себе парадокс в восприятии работ. Всегда интересно заглянуть в голову зрителю, чтобы понять, почему именно такая реакция возникает при просмотре картины. И то, что он видит, никак не может состыковаться с тем, что он чувствует. Такие реакции мне интересны. Парадокс, таким образом, – это дверь в собственное бессознательное. Такая философия и методология в творчестве мне близки.

Моменты продумывания концепции – это исключительно внутренний процесс, который каждый раз начинается с чистого листа. Здесь для рисования важны, на мой взгляд, и психологические процессы, и дух созидания. Также ценны воспоминания о сновидении недельной давности, к примеру. Это как щелчки – они пробуждают воображение к работе и аккумулируют энергию созидания. Процесс творчества – это, в какой-то степени, работа над собой.

Возможно, она кажется несколько экзистенциальной. Но в этом и есть секрет неоднозначности и многослойности в изучении человеческих эмоций.