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Карелия24 февраля 2022 7:55

О том, как жить в радость!

17 февраля в «25 BURGER BAR» состоялся «Бизнес-завтрак», на котором спикером программы стал известный в Карелии предприниматель, общественник, руководитель серии стартов Run Karjala, Михаил Похвалин
Источник:kp.ru
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предприниматель, общественник, руководитель серии стартов Run Karjala, председатель федерации триатлона РК, директор ООО «Школа лидеров» Михаил Похвалин.

предприниматель, общественник, руководитель серии стартов Run Karjala, председатель федерации триатлона РК, директор ООО «Школа лидеров» Михаил Похвалин.

Михаил прошел сложный путь в профессии от камнеобработчика до директора камнеобрабатывающей компании «Стоун», специализацией которой является продажа шунгита, поставка габбро-диабаза в страны СНГ.

Помимо этого он успешно выполняет организаторскую миссию по реализации марафонов и стартов на территории и за пределами Карелии. Также Михаил Похвалин – создатель благотворительной программы «Спортсело».Благодаря поддержке близких любящих людей, огромному желанию добиться успеха в спорте, улучшить внутреннее и внешнее состояние организма и поддержать здоровье, а тем самым, начать жить в удовольствие, дарить радость и пользу окружающим, Михаил Похвалин стал сильной личностью, на которого равняются многие.

В ходе мероприятия были затронуты вопросы инвестирования в проекты: риски и энергия, какие особенности существуют в организации федеральных проектов, был проанализирован личный опыт Михаила.

– Это был очень хороший опыт для меня. Мне понравился ход мероприятия, диалог с интересными людьми.

Возникало много вопросов по поводу процесса подготовки и организации мероприятий, планирования времени, способах

преодолевать препятствия, барьеры и пороги в достижении цели, умении достигать лучших результатов в спорте и бизнесе, – говорит Михаил в своем отзыве об участии в мероприятии.

Встреча прошла в формате бизнес-завтрака и неформального общения. Интерактив спикера с гостями мероприятия стала прекрасной возможностью познакомиться с другими предпринимателями и развивать сеть деловых контактов, найти партнеров и единомышленников для реализации новых проектов.

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