О том, как жить в радость!

предприниматель, общественник, руководитель серии стартов Run Karjala, председатель федерации триатлона РК, директор ООО «Школа лидеров» Михаил Похвалин.

Михаил прошел сложный путь в профессии от камнеобработчика до директора камнеобрабатывающей компании «Стоун», специализацией которой является продажа шунгита, поставка габбро-диабаза в страны СНГ.

Помимо этого он успешно выполняет организаторскую миссию по реализации марафонов и стартов на территории и за пределами Карелии. Также Михаил Похвалин – создатель благотворительной программы «Спортсело».Благодаря поддержке близких любящих людей, огромному желанию добиться успеха в спорте, улучшить внутреннее и внешнее состояние организма и поддержать здоровье, а тем самым, начать жить в удовольствие, дарить радость и пользу окружающим, Михаил Похвалин стал сильной личностью, на которого равняются многие.

В ходе мероприятия были затронуты вопросы инвестирования в проекты: риски и энергия, какие особенности существуют в организации федеральных проектов, был проанализирован личный опыт Михаила.

– Это был очень хороший опыт для меня. Мне понравился ход мероприятия, диалог с интересными людьми.

Возникало много вопросов по поводу процесса подготовки и организации мероприятий, планирования времени, способах

преодолевать препятствия, барьеры и пороги в достижении цели, умении достигать лучших результатов в спорте и бизнесе, – говорит Михаил в своем отзыве об участии в мероприятии.

Встреча прошла в формате бизнес-завтрака и неформального общения. Интерактив спикера с гостями мероприятия стала прекрасной возможностью познакомиться с другими предпринимателями и развивать сеть деловых контактов, найти партнеров и единомышленников для реализации новых проектов.