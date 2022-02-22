Александр Воротников: с людьми в Арктике нельзя говорить большими цифрами

При реализации инвестпроектов в Арктической зоне необходимо, прежде всего, учитывать экологию и особенности местных сообществ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 февраля 2022 года прошло заседание экспертного совета Проектного офиса развития Арктики «Реализация инвестиционных проектов в российской Арктике – благо или проблемы? Взгляд из регионов». Участники попытались ответить на вопросы: кто виноват, что люди в Арктике зачастую протестуют против реализации больших инвестпроектов, и что с этим делать?

Александр Воротников, координатор экспертного совета ПОРА, привел несколько примеров протестов против строительства инфраструктурных объектов в высоких широтах за последние годы:

- Компании, которые начинают большие проекты в Арктике, не умеют работать с людьми. Люди в регионе часто вообще не видят, что это за проект, почему он региону нужен. Нельзя говорить с населением большими цифрами. Населению надо объяснять, что и для чего делается, иначе компании сами рубят сук, на котором сидят. Они думают, что достаточно договориться с властью и инвесторами, но это уже давно не так. Если компания, начиная работу на территории, не объясняет людям, как она будет работать с территорией, для нее это чревато. Именно это - социальная (S) и управленческая (G) составляющие необходимой сегодня парадигмы ESG. И неумение работать с ними — это не только падение в ESG-рейтингах, но и потеря контрактов.

- Самое главное — это открытость, а также социальная и экологическая ответственность. Если инвесторы и органы власти правильно выстраивают эти два момента в своей работе, то мы не видим какого-то сильного противодействия со стороны населения. Наоборот, когда еще дополнительно уделяется внимание, например, детям, когда строятся сады, спортивные клубы, продвигается детский спорт — проект воспринимается позитивно, - поделился своим видением основных факторов успеха при реализации арктических инвестпроектов заместитель директора Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Ганчихин.

Еще одна важная аудитория в разрезе ESG-трансформации — внутренние инвесторы, заметила Юлия Алферова, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства». По ее словам, малый и средний бизнес в регионах зачастую готов сотрудничать, но ему нужна уверенность, что решение о реализации проекта принято. Однако чиновники нечасто могут внятно и вовремя объявить об этом публично.

- К сожалению, так случилось, что у нас внешние инвесторы ценятся гораздо больше, чем внутренние, которые уже реализовали проекты. Они готовы запустить вторую линию или другой бизнес, но, набив шишек, разочаровываются и уходят в другой регион. А ведь внутренний инвестор — он гораздо лояльнее, и у него больше возможностей развивать в регионе свои проекты, - считает Алферова.

Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), рассказал об опыте общественных слушаний по вопросам строительства атомной станции малой мощности в одном из районов республики.

- Высокие цены на электроэнергию объясняются расходами на транспортировку топлива в труднодоступные районы. Атомная станция является наиболее выгодной альтернативой дизелю для развития района. Промышленное освоение Арктики в Якутии без энергетики невозможно. Этот постулат мы использовали для объяснения населению, почему необходимо построить именно локальную атомную станцию. Помимо экономической целесообразности одним из ключевых вопросов является безопасность — вместе с представителями "Росатома" мы рассказывали о том, что станция устойчива к сейсмическим и другим повреждениям, ее срок эксплуатации составляет не менее 60 лет, - рассказал Неустроев.

При реализации инвестпроектов в Арктической зоне необходимо, прежде всего, учитывать экологию и особенности местных сообществ, которые тесно связаны с природными циклами, полагает юрист, эксперт по проблемам коренных малочисленных народов Роман Калитин:

- Их жизнь неразрывно связана с природой, которая их кормит. Местное население понимает важность сохранения своей среды обитания для будущих поколений, поэтому оно скептически относится к перспективам реализации крупных проектов на территориях своего проживания.

Юрист уверен, что для нивелирования негативных настроений среди местного населения инициаторам проектов необходимо вовлекать местные сообщества и другие заинтересованные стороны в обсуждение проектов.

По мнению Елены Чайки, градостроительного аналитика Агентства стратегического развития «Центр», зачастую инвестиционные площадки формируются как изолированные локальные организации, что на местном уровне и вызывает часть противодействия. Они воспринимаются как "инородные объекты", которые не приносят видимой пользы местному сообществу и «выкачивают» ресурсы региона. На стадии формирования проекта необходима разработка раздела "утилизация/дальнейшее использование" - план мероприятий по демонтажу в случае выработки или окончания срока службы, либо разработка сценария и механизмов перепрофилирования и преемственного использования объектов. Это поможет заранее предупредить повторение сегодняшних проблем в Арктике, считает Чайка.

Екатерина Иванова, генеральный директор ООО «Гарантия», также отмечает важность утилизации в ходе строительства и перепрофилирования объектов инвестиций.

- Мы видим только один путь - это создание небольших экотехнопарков закрытого цикла в районах крупных строительных объектов, - сообщила эксперт.

Экспертный совет Проектного офиса развития Арктики - это объединение экспертов по направлениям устойчивого развития российской Арктики (экология, экономика, социальная сфера). Более подробно о совете - на sovet.porarctic.ru.

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