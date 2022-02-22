Создать Парк Победы в Мурманске хотят компании со всей России, из Нидерландов, Дании

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» северяне ласково называют «Алеша». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область одной из первых приняла на себя удар врага в годы Великой Отечественной войны. В Заполярье особенно трепетно относятся к сохранению памяти о тех страшных событиях. Одно из важных направлений работы – восстановление музеев и мемориальных комплексов, а также создание новых.

Сделать красиво и с умом

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» северяне ласково называют «Алеша». Это один из самых высоких памятников в нашей стране, но комплекс нуждается в преображении, поэтому в планах – создать здесь Парк Победы. В январе стартовал конкурс по выработке его концепции. Предварительно изучили мнения северян и на их основе создали техническое задание.

- Юрий Ликатов, руководитель организации «Дети военного Мурмана», озвучил идею установить небольшой памятник, посвященный детям, рожденным и жившим на территории Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

За право разработать концепцию боролись 24 компании: 9 – из Москвы, 6 – из Санкт-Петербурга, по одной из Ярославля, Ростова-на-Дону, Казани, Петрозаводска, Симферополя и Якутска. Кроме того, в состав консорциумов, которые участвовали в борьбе за право разработать для жителей Кольского Заполярья проект парка, вошли компании из других стран - Германии, Дании и Нидерландов. Только 5 компаний из 24-х смогут пройти дальше и бороться за право создать концепцию Парка Победы.

Жюри возглавляет председатель градостроительного совета Мурманска Светлана Пионковская. В составе судейской команды представители органов власти Мурманской области и Мурманска, специалисты в сфере архитектуры, ландшафтного проектирования и благоустройства общественных пространств, эксперты в области культурной политики и событийного программирования, представители общественных организаций. Всего 17 человек, 10 из них – наши земляки.

- Этот проект очень важен для каждого жителя Мурманской области, ведь территория, на которой появится парк, – не просто место для прогулок и отдыха. Это место памяти. Во время Великой Отечественной войны на сопке Зеленый Мыс располагались зенитные орудия, которые защищали Мурманск от налетов вражеской авиации. Парк Победы должен стать новой точкой притяжения, которая объединит разные поколения, сохранит народную память о подвиге и подарит радость общения жителям и гостям города. Кроме того, Зеленый Мыс – единственная территория подобного масштаба в городской черте, где сохранилась в первозданном виде заполярная флора. Важно сохранить этот уголок природы для будущих поколений, - отметила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

К разработке концепции на конкурсной основе жюри допустило:

- консорциум под лидерством ООО «Архитектурная мастерская Лызлова «АМЛ» (Москва), в состав которого вошло творческое объединение «Свобода» (Москва);

- ООО «АР ДЕКО». Проектная группа «Территория Север» (Петрозаводск);

- консорциум под лидерством TOBE architects (Санкт-Петербург), в состав которого вошла Openfabric (Роттердам, Нидерланды);

- ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург);

- консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург), в состав которого вошли Kvorning Design (Копенгаген, Дания), студия «CLEVERS» (Санкт-Петербург).

Конкурсные предложения финалисты должны представить до 11 апреля, потом будет техническая экспертиза. После этого для жителей региона будет организовано онлайн-голосование. Итоговое заседание жюри состоится 28 апреля.

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