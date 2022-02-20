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Общество20 февраля 2022 12:34

Самой высокой горе островной российской Арктики хотят вернуть имя Крузенштерна

Название было утрачено после революции
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Самая высокая гора Новой Земли пока на картах фигурирует без имени. Фото: Сергей Чуркин

Самая высокая гора Новой Земли пока на картах фигурирует без имени. Фото: Сергей Чуркин

- Людям свойственно стремиться к рекордам. Каждый школьник знает самую высокую гору планеты – Эверест, самую глубокую точку Мирового океана – Марианскую впадину. Когда я стал интересоваться Арктикой в рамках экспедиций Северного флота, то задался вопросом: а какая самая высокая точка крупнейшего архипелага Новая Земля? - рассказывает научный руководитель экспедиции «Главный фасад России» полковник Сергей Чуркин.

Оказалось, что у самой высокой горы архипелага интересная и сложная история, а еще – утраченное название. Открыл ее в 1822 году мореплаватель и географ, исследователь Арктики Федор Литке и назвал в честь Крузенштерна. После революции гора по неизвестным причинам вдруг стала безымянной.

В 2021 году сборная команда покорила пик Седова. Фото: Сергей Чуркин

В 2021 году сборная команда покорила пик Седова. Фото: Сергей Чуркин

- В 1958 году представление командования Северной гидрографической экспедиции по присвоению наименований безымянным географическим объектам на Новой Земле было рассмотрено ученым советом филиала Географического общества в Архангельске. После одобрения Архангельский облисполком утвердил новые названия. В числе прочих получила свое наименование и наивысшая точка Новой Земли. Ей присвоили название «гора СГЭ» - в память о трудах Северной гидрографической экспедиции. Таким образом, только дореволюционные карты сохранили первоначальное название горы, - рассказали в Мурманском отделении Русского географического общества.

Но и это название не прижилось. И на современных картах гора остается безымянной, только с указанием высоты – 1547 метров. Только на одной старой навигационной карте есть пометка, что это гора Крузенштерна.

- В этом году плаванию Федора Литке исполняется 200 лет, и стало обидно за историческую несправедливость, ведь это не только самая высокая точка

Новой Земли и Архангельской области, но и островной российской Арктики, - отмечает Сергей Борисович. - В прошлом году Северный флот реконструировал первый полет в Арктике Яна Нагурского, совершенный в поисках экспедиции Седова в 1914 году на гидросамолете. Удалось на вертолете пролететь над горой Крузенштерна. И, увидев ее, я задался целью вернуть ей историческое имя. Думаю, ветераны Северной гидрографической экспедиции не обидятся на меня за это - их труды прославлены во многих других объектах.

На большинстве карт гора Крузенштерн обозначена только высотой. Фото: Сергей Чуркин

На большинстве карт гора Крузенштерн обозначена только высотой. Фото: Сергей Чуркин

Федеральный закон прописывает, как действовать, если хочется дать имя какому-то географическому объекту, переименовать его. Или, как в данном случае, восстановить справедливость. Процесс будет небыстрый – он состоит из нескольких этапов. Например, надо узнать мнение жителей Архангельской области, Минобороны.

- В наших планах в 2022 году покорить эту гору. Определенный опыт уже есть. В 2021 году сборная команда 12-го Главного управления Минобороны России и Северного флота совершила восхождение на самую высокую гору вблизи пролива Маточкин Шар. Тяжелые условия восхождения, ветер и облачность не помешали на пике Седова высотой 1114 метров заложить капсулу времени и установить мемориальную доску. Надеемся в этом году совершить восхождение на гору Крузенштерна, которая к этому времени может обрести свое имя, - рассказывает наш собеседник.

Сергей Чуркин надеется, что вопрос решится к лету.

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