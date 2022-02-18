«Извинимся перед родственниками»: в Кандалакшском районе гроб с телом на санях везли на поселковое кладбище

Случилась эта история 17 февраля в Кандалакшском районе. Фото: Скриншот видео

Пушистые елки и сосны, белоснежный снег - таким пейзажем бы любоваться, да только северянам, которые оказались среди такой природной красоты, было не до этого. На санях они везли гроб с телом усопшего, потому что катафалк застрял на дороге к кладбищу.

Случилась эта история 17 февраля в Кандалакшском районе. Еще накануне синоптики обещали, что юг Кольского полуострова засыплет снегом, что и случилось.

- Вот так в последний путь провожала моя дочь своего отца. Мать умершего просто не смогла дойти до места захоронения, ей уже за 80. И спасибо ребятам из Военно-мемориальной компании, которые проделали этот титанический труд. За то, чтобы пробить дорогу, было заплачено из своего кармана. И вот результат. Два часа пытались вытолкать машину, а потом приняли вот такое решение, - пожаловалась в соцсетях Татьяна Митрофанова.

И выложила видео, как гроб на санях едет мимо сугробов выше человеческого роста. К слову, северянку за это осудили родные, мол, негоже сор из избы выносить. Но не зря говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Ситуацией уже занялись в администрации Кандалакшского района.

- Я готовлю обращение, чтобы извиниться перед родными усопшего, - рассказал «КП»-Мурманск» глава администрации Ярослав Шалагин, а потом объяснил, почему же случилась эта история. – Это поселковое кладбище при небольшом населенном пункте Белое Море (там живет чуть больше 600 человек. – Ред.), дорога туда чистится не всегда, а перед важными праздниками, например, Троицей, и перед похоронами. Таких кладбищ у нас девять. Похороны бывают, может, раз в месяц, чистить дорогу регулярно – это баснословные деньги. Поэтому перед церемонией захоронения похоронные компании сообщают об этом, нанимается техника.

В этот раз дорогу к кладбищу Белого Моря тоже почистили, но, как объяснили в администрации, за два часа до проезда катафалка начался сильный снег и проезд засыпало. А это более трех километров.

В Военно-мемориальной компании, которая занималась похоронами, о которых сейчас говорит вся Мурманская область, слова чиновников подтверждают: дорогу чистили, но метель не сообщила, когда начнется.

- Ситуация оказалась наглядной, и мы решили усилить контроль за уборкой дорог. Не просто почистили - и все, а проверять перед похоронами, все ли хорошо, - заключает Ярослав Шалагин.

К слову, снегопад в Мурманской области продолжится до 19 февраля, и из-за этого в регионе объявлен режим повышенной готовности.

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