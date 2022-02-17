ПОРА оздоравливать Арктику

С нефтяными разливами могут справиться микроорганизмы и растения, считают авторы проекта. Фото: Пресс-служба ПОРА

Трехсотый по счету грант Проектного офиса развития Арктики выдан на популяризацию технологий по очистке Арктики от нефти. С нефтяными разливами могут справиться микроорганизмы и растения, считают авторы проекта.

Юбилейный грант выдан Кольскому научному центру Российской Академии наук на издание брошюр, посвященных биологическим способам очистки и восстановлению загрязненных нефтью территорий в Арктической зоне РФ.

Юбилейный грант выдан Кольскому научному центру Российской Академии наук на издание брошюр. Фото: Пресс-служба ПОРА

«В случае загрязнения прибрежных территорий в результате разлива нефти в море необходимо проводить длительную и дорогостоящую очистку береговой линии. Кроме того, на территории Арктики и в субарктических широтах до сих пор остается много мест, которые пострадали от промышленной и хозяйственной деятельности в прошлом. Даже в холодном климате приемы биологической ремедиации позволяют ускорить трансформацию углеводородов, сократить время очистки нефтезагрязненных территорий и снизить стоимость этих работ. Для этого нужно создать оптимальные условия для сообществ почвенных микроорганизмов (внесение питательных элементов, сорбентов, структураторов и др.), повышая численность и активность уже имеющейся углеводородокисляющей микробиоты, или вносить в загрязненную почву активные микроорганизмы в виде биопрепарата. В качестве дополнительного приема может использоваться фиторемедиация с посевом на загрязненном участке устойчивых видов растений. Предлагаемая биотехнология включает в себя методы биоремедиации, фиторемедиации и сорбционной очистки»,— рассказал Евгений Боровичев, директор Лаборатории устойчивого развития ПОРА и заместитель директора по науке КНЦ РАН.

Проект продолжает аналогичные инициативы КНЦ РАН, которые были успешно реализованы в 2020 и 2021 годах. Фото: Пресс-служба ПОРА

Проект продолжает аналогичные инициативы КНЦ РАН, которые были успешно реализованы в 2020 и 2021 годах: «Пора озеленять Арктику. Инновационные газонные технологии для оптимизации окружающей среды в Заполярье» и «Пора очищать Арктику. Создание фитоочистной системы для доочистки сточных вод горнорудных предприятий от соединений азота».

Гранты Проектного офиса развития Арктики (50 000 рублей для физических и 100 000 для юридических лиц) выдаются на проекты, связанные с устойчивым развитием Арктического региона (по направлениям экологии, экономики, социального развития). С 2017 года сумма выданных грантов составила более 24 млн рублей. Более подробно о грантовой программе – на www.porarctic.ru/grants.

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