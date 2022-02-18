В Ёнском прошли зимние Саамские игры в виртуальном формате

Из-за новой волны коронавируса традиционные Игры пришлось провести онлайн. Фото: Олег ФИЛОНОК

13 февраля состоялись ежегодные зимние Саамские игры. В связи с коронавирусом мероприятие пришлось перенести в виртуальный формат – оно прошло в группе «Сельский Дом культуры п. Ёнский» в «ВКонтакте».

Участников и гостей зимних игр виртуально поприветствовали начальник управления по работе с сельскими территориями Ковдорского муниципального округа Татьяна Глотова и руководитель Мурманского областного Центра коренных народов Севера Надежда Чупрова.

- Гости праздника смогли отправиться в увлекательный мир истории областных Саамских игр, познакомиться с соревнованиями, которые традиционно проводятся на площадке «Парк саамских состязаний представляет». В этом году северяне наблюдали за состязаниями на снегоступах, бегом на охотничьих лыжах, метанием аркана и саамским футболом в формате видеосюжета, - рассказали в Мурманском областном Центре коренных народов Севера.

Концертная программа «Бабинский погост встречает друзей» порадовала пользователей красочными танцевальными представлениями и зажигательными выступлениями коллективов Заполярья.

Так, в концерте приняли участие фольклорные саамские коллективы «Тирмесь Юккс» и «Таввял Иннк», ансамбль народной песни «Луявьр», коллектив эстрадно-спортивного танца «Ювентус», ансамбль танца «Морошка», фольклорный ансамбль «Поморочка», младший хор детской школы искусств Мурманска. Видеоролик «Северные друзья» познакомил участников онлайн-мероприятия с обитателями ковдорского волонтерского приюта для собак-отказников породы хаски «Лапушка» и дал возможность от души полюбоваться катанием на собачьих упряжках.

Также на празднике организовали выставку декоративно-прикладного творчества «Сказочная Лапландия», где были представлены кукольные экспозиции «Сказка о живой и мертвой воде» и «Владение Мунь Каллса», созданные руководителями кружков флористики и саамского рукоделия.

Виртуальные гости к тому же могли научиться саамскому рукоделию - мастера показали, как плести саамский пояс. Также организаторы подготовили видеосюжет «Саамское подворье. Олений двор» - представители родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская» познакомили всех желающих с культурой и бытом народа Севера.

Завершились мероприятия виртуальным обрядом «Костер единения». Когда праздник проходит очно, участники этого действа пишут на бумажках свои сокровенные желания и нойды под ритмы бубнов совершают обряд исполнения.

Посмотреть видеоматериалы, как прошел яркий праздник, можно в группе «Сельский Дом культуры п. Ёнский» (0+).

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