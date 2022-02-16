Любой каприз за ваши деньги

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Квадроцикл – удобное современное решение для загородного отдыха, работы на приусадебном участке, путешествий, охоты и рыбалки, экстремального спорта, детского досуга. Однако выбрать «правильную» модель не так-то просто…

Квадроциклом называется четырехколесный мотовездеход с рулем велосипедного типа и сиденьем типа «седло». Он может быть одноместным или двухместным. Безопасная езда с пассажиром или значительным грузом возможна только на двухместном квадроцикле, который отличается более плавным ходом на неровной поверхности, стабильностью скоростного прохождения поворотов и повышенной устойчивостью к опрокидыванию. Одноместный вариант имеет более высокую проходимость, и его обычно выбирают спортсмены.

Не стоит отдавать предпочтение так называемым «псевдодвухместным» или «полуторным» моделям с удлиненным сиденьем и дополнительными подножками для пассажира. В этом случае пассажирское место усилит тенденцию квадроцикла к перевороту. У настоящих двухместных моделей колесная база больше, чем у переоборудованных одноместных, и только они обеспечивают безопасность водителя и пассажира.

Необходимо знать, что согласно российскому законодательству квадроцикл является внедорожным транспортным средством, а значит, для его управления необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста. Так, инспектор ГИБДД имеет право остановить водителя мотовездехода при передвижении по дорогам общего пользования, чтобы проверить наличие удостоверения. При отсутствии последнего может быть оформлено нарушение.

Прежде всего, квадроцикл должен быть надежным и удобным. Обязательно проверьте, подходит ли он вам по росту, достаточен ли объем бензобака и на какие расстояния без дозаправки вы сможете ездить. Для решения некоторых задач вам потребуется приобрести специальные аксессуары.

Для охоты и рыбалки. Квадроцикл охотника должен иметь надежный двигатель, колеса с высоким протектором и лебедку. Полный привод не обязателен. Современные квадроциклы способны транспортировать двух охотников с полным снаряжением и грузом до 350 кг. Выбор делается в основном среди утилитарных моделей, хотя для отдельных выездов на охоту подойдут и некоторые спортивные. Обратите внимание на защиту водителя от грязи и возможность дополнительного оснащения гусеничным ходом.

Для быстрой езды. Не обязательно быть спортсменом, чтобы любить быструю езду. Некоторые производители выпускают утилитарные квадроциклы, взяв за прототип двигатели своих спортивных разработок. Такие мотовездеходы позволяют их хозяевам иногда отвлечься от решения бытовых задач и просто погонять в свое удовольствие.

Для работы. Рабочий квадроцикл – незаменимый помощник на стройке или приусадебном участке. Для него обязательно наличие лебедки и фаркопа. Оптимальный объем двигателя для рабочего квадроцикла – 500 куб. см, но если вы собираетесь транспортировать солидные грузы, лучше выбрать больший объем – 700-800 куб. см.