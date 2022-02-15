Опасные игры с удушением, нападение или обморок: что произошло с девочкой, которую в луже крови нашли в школе №43 Мурманска

ЧП произошло во время урока физкультуры. Фото: Евгения ГУСЕВА

О том, что именно произошло 10 февраля в школе №43 Мурманска, пока говорить рано. Следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но на данный момент обвинение никому не предъявлено.

Официальная информация – в раздевалке возле физкультурного зала нашли в луже крови ученицу шестого «А» класса Ксюшу (имя изменено).

- Девочка внезапно потеряла сознание и упала, ударившись головой о пол. В момент происшествия девочка была вместе с одноклассницами. Директор школы срочно вызвал скорую помощь, поставил в известность маму ребенка. Девочка находится на лечении в медицинском учреждении. Администрация школы, классный руководитель находятся на постоянной связи с мамой ученицы. Проводится расследование, - сообщили после случившегося в комитете по образованию администрации Мурманска.

У родных Ксюши иная версия. По словам ее бабушки, когда мама прибежала в школу, то увидела дочь без сознания в большой луже крови. Ребенка госпитализировали в реанимацию, диагнозы серьезные: линейные переломы костей с обеих сторон, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг.

- Там были четыре другие девочки, они убежали. Сейчас все говорят, что это был несчастный случай - поскользнулась и упала. Но я в это не верю: на моей внучке были кеды на резиновой подошве. У Ксюши также ушибы на лбу, - отметила бабушка.

Есть и третья версия случившегося, ее в соцсетях пишут ученики школы.

- Я была в этой же раздевалке. Там моя одноклассница предложила «собачий кайф», его сделали одной девочке. Настя сказала: «Давайте мне, но если я упаду, не трогайте меня». Она упала и была в полном сознании, и никто не убежал из раздевалки, там была не прям лужа крови, нас позже выгнал директор, и мы ее вообще не били, - написала в «Мурманск ДТП ЧП» Алиса Булкова.

Эту версию также проверят правоохранители. Но как сообщила «КП»-Мурманск» Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева, ей сигнал из школ об опасном развлечении детей не поступали.

В школе №43 проводится внутренняя проверка, родные Ксюши также пытаются разобраться, что произошло во время урока физкультуры и почему их девочка получила такие серьезные травмы.

- Нам не нужны деньги, мы не ведем сбор. А только ищем видеозапись, что произошло в раздевалке, - говорит бабушка пострадавшей.

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