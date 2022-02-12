В Апатиты из Санкт-Петербурга можно улететь новым рейсом авиакомпании «Россия»

Первый рейс "России" из Санкт-Петербурга в Апатиты встречали 11 февраля. Фото: Александр Тимощук

11 февраля новый воздушный маршрут связал Заполярье и Северную столицу: в аэропорту «Хибины» приземлился самолет авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), прилетевший из Санкт-Петербурга.

Андрей Куликов отправился в Кировск кататься на лыжах по приглашению друга. В Заполярье он приехал на поезде, а вот обратно уже полетит.

- Мне кажется, это самый дешевый полет в мире, - улыбается Андрей Куликов. – Зашел на сайт «Аэрофлота», увидел, что есть рейс, и купил билет. А в Кировске не просто понравилось - я буду всем рекомендовать сюда приехать. Я испытал только самые лучшие эмоции, не думал, что на краю света будет такой теплый прием. Очень понравилось кататься на «Большом Вудъявре». Конечно, за 4 дня не успел научиться, но вернусь, чтобы еще попробовать.

Первым пассажирам нового рейса вручили северные сувениры. Фото: Александр Тимощук

Туристический поток в Кировск растет. Если еще пять лет назад в сезон «Большой Вудъявр» принимал 148 тысяч гостей, то зимой-2020/2021 - уже 250 тысяч. К июню станет известно, сколько приехало туристов в этот раз, но уже понятно, что даже пандемия не заставила россиян отказаться от здорового горного воздуха, катания на лыжах, сноуборде и снегоходах и возможности отдохнуть среди красивой заполярной природы.

- Мы заселимся в «Тирвас» и сразу поедем на склон. Очень удобно - прилететь днем и размяться после дороги, - говорит гостья из Питера Екатерина. – Еще очень хотим в бассейн с панорамными окнами, в ресторан «Плато», «Снежную деревню» и «Таинственный лес».

Как рассказал Денис Полунчуков, член центрального штаба ОНФ и руководитель проекта «Путешествуем по России», в июне 2021 года поступило сообщение с просьбой улучшить транспортную доступность Апатитов и Кировска. К реализации задачи активно подключились «Аэрофлот», «Россия», «ФосАгро», правительство Мурманской области.

- Изначально планировались четыре рейса в неделю, но уже через несколько часов после старта продажи билеты за 1750 рублей были проданы, и было принято решение выставить еще один самолет. На линии работает Sukhoi Superjet 100 со 100-местной загрузкой. Новый рейс будет способствовать развитию горнолыжного курорта, а также широкая маршрутная сеть нашей компании из Санкт-Петербурга позволит северянам комфортно путешествовать и улететь в Сочи, Анапу, Симферополь, Болгарию, Турцию, на Кипр, в ОАЭ и т. д. – всего 24 зарубежных направления и 25 - по России. Загрузка первого самолета Санкт-Петербург - Апатиты у нас 93%, отсюда вылетает борт с 83% наполняемости, поэтому мы видим, что работаем в правильном направлении, - отметил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Рейс будет выполняться пять раз в неделю. Фото: Александр Тимощук

Приятный бонус рейса Санкт-Петербург – Апатиты - Санкт-Петербург в том, что минимальная стоимость билета – 1750 рублей, при этом с собой можно бесплатно провезти лыжное или сноубордическое снаряжение весом до 23 килограммов. Такое предложение будет действовать до 15 мая. А еще во время полета командир воздушного судна, если видит северное сияние за бортом, по громкой связи приглашает пассажиров посмотреть в иллюминатор. Так что знакомство с изюминками Кольского полуострова может начаться еще в воздухе.

Впрочем, Хибины – это не только зимний отдых. Как отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, в 2021 году больше всего туристов приехало в регион в августе. И, как показала практика, гостиницы Кировска и Апатитов, в которых после схода снега часто немного постояльцев, сейчас заполнены круглый год. Туристы едут в Хибины ради рыбалки, походов в горы, катания на лошадях и т. д. А еще в конце 2021 года на северном склоне Айкуайвенчорр открылся панорамный ресторан «Плато», который, как планируется, будет работать и летом.

Как отмечают и глава администрации Апатитов Николай Бова, и глава администрации Кировска Юрий Кузин, планы по развитию воздушных маршрутов большие. В частности, аэропорт «Хибины» может стать международным. А пока его модернизируют. С 2013 года «ФосАгро» уже направила на эти цели 1,15 миллиарда рублей, и, как результат, за пять лет пассажиропоток вырос с 19 тысяч пассажиров в год до 133 тысяч, число рейсов за 12 месяцев – 1500. Проект реконструкции аэровокзала уже готовится, но и сейчас изменения видны. Так, с двух до четырех увеличено количество стоек регистрации, появилась фотозона и многое другое.

Инвестиции «ФосАгро» в спортивно-туристическую инфраструктуру Хибин составили уже 5 миллиардов рублей, поэтому курорт стабильно закрепил за собой славу одного из лучших в стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель директора КФ АО «Апатит», депутат Мурманской областной Думы Сергей Свинин:

- Компания «ФосАгро» ведет последовательную работу по реализации целого ряда проектов, призванных диверсифицировать экономику Кировско-Апатитского района. Ключевой из них – развитие горно-туристического кластера и курорта «Большой Вудъявр». Поэтому для нас важно, что широкая география полетов авиакомпании «Россия» и группы «Аэрофлот» в целом позволит сделать доступнее туристическую инфраструктуру Кировска для жителей других регионов страны. Новый самолет Санкт-Петербург – Апатиты - Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» - отличная возможность для туристов посетить наш курорт. Объем продажи билетов на сайте показал, что маршрут очень востребованный. Также нельзя не отметить, что Кировск находится в окружении других муниципалитетов с крупными предприятиями, в том числе и градообразующими, поэтому данный рейс важен и для развития экономики региона, в частности, выполнения рабочих поездок.

Заместитель директора КФ АО «Апатит», депутат Мурманской областной Думы Сергей Свинин. Фото: Александр Тимощук

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