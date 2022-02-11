«Ростелеком» и Мурманский центр цифрового образования детей «IT-куб» договорились о сотрудничестве

В рамках мероприятия педагоги и учащиеся центра провели для гостей экскурсию по «IT-кубу». Фото: Александр Коновалов

8 февраля директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина и директор Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, на базе которого действует «IT-куб», Вячеслав Малков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепил намерения сторон развивать цифровые компетенции школьников и студентов Заполярья.

Согласно договоренностям специалисты компании «Ростелеком» будут проводить тематические лекции и мастер-классы для учащихся, выступать в качестве экспертов в оценке научных разработок ребят, оказывать консультационную помощь в образовательных программах и проектах центра.

Вячеслав Малков, директор Мурманского колледжа экономики и информационных технологий:

«В регионе не так много организаций, работающих в сфере цифровых технологий. И первым значимым партнером в этой области для нас стал “Ростелеком”. Уверен, что специалисты компании будут с удовольствием передавать нашим детям свои знания и опыт. Ребята занимаются здесь осознанно и с огромным желанием. И многие из них рассматривают эти занятия как важный шаг к своей будущей профессии».

В рамках мероприятия педагоги и учащиеся центра провели для гостей экскурсию по «IT-кубу». Ребята познакомили представителей «Ростелекома» со своими проектами: разработанными играми и приложениями, роботами, собранными и запрограммированными для конкурсов и соревнований.

Создаваемые в рамках национального проекта «Образование» центры цифрового образования «IT-куб» призваны обеспечить освоение детьми актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Фото: Алек

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»:

«На площадке центра есть все необходимое, чтобы погрузиться в мир самых новых и современных технологий. Здесь информация, получаемая детьми через опыт, становится знанием. И в этом особая ценность такого образовательного пространства. Партнерство с “IT-кубом” важно и значимо для нашей компании. Это символ движения вперед. Это знак того, что Мурманск развивается. За последние годы “Ростелеком” прошел путь серьезных трансформаций, сегодня мы используем в своей работе гибкие технологии, современные IT-решения. И, конечно, нам важно, чтобы отрасль пополнялась представителями нового поколения, которое будет уверенно держать будущее в своих руках».

Создаваемые в рамках национального проекта «Образование» центры цифрового образования «IT-куб» призваны обеспечить освоение детьми актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

«IT-куб» на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий начал свою работу в 2021 году. Сегодня в нем бесплатно обучаются более 200 детей в возрасте от 8 до 17 лет по таким направлениям как «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Программирование роботов», «Системное администрирование», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка VR/AR-приложений».

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Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Мурманской области.

Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Мурманский филиал обслуживает около 79 тысяч абонентов телефонии, свыше 178 тысяч пользователей интернет, более 154 тысяч абонентов «Интерактивного ТВ» и кабельного ТВ.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Фото: Александр Коновалов

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2021 г. составила 411,8 млрд руб., OIBDA достигла 169,7 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль — 31,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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